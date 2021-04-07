【無品遊客】長假後東龍島蒲台島慘淪垃圾崗　垃圾桶爆滿遺下一地膠樽食物渣

▲ 東龍島蒲台島長假後慘淪垃圾崗，垃圾桶爆滿，遺下一地膠樽、食物渣。

復活節長假昨日結束，不少人會趁著一連幾天假期出外走走，呼吸郊外新鮮空氣。但有網民就分別發帖，在東龍島、蒲台島等熱門郊遊勝地都堆滿垃圾，垃圾桶被塞滿後，遊客只是把一袋袋垃圾擺放在旁。部分垃圾如膠樽、食物包裝更被直接丟在地上，衛生環境欠佳。

▲ （圖片來源：Facebook群組「大埔 TAI PO」）

一張東龍島碼頭塞爆垃圾的照片，昨晚在多個Facebook群組包括「香港突發事故報料區」、「大埔 TAI PO」等流傳。當中顯示假期後的東龍島碼頭6個垃圾桶被全部塞爆，而地上遺下一堆膠樽、外賣盒、濕紙巾等，相當誇張，並引起網民議論紛紛：

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而除了東龍島外，有網民本周一（5日）也在Facebook群組「香港人露營分享谷」發帖，上載的幾張相片顯示蒲台島的情形也不惶多讓，而除了垃圾桶附近迫爆垃圾，近沙灘旁更拍到露營客。發帖者不禁表示：

香港人越來越多人郊外露營，飲完水樽，露營帳幕唔帶走呢？原本好靚嘅沙灘，後面好多袋垃圾。大家香港一份子，自己垃圾自己帶走。

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網民留言不絕，紛紛聲討亂拋垃圾的行為：「攞去碼頭都好易啫」、「掉垃圾每人罰一萬啦」、「一日唔嚴格捉人罰錢，每個10000，啲人都唔會自己處理返啲垃圾」、「有水的樽咁重都帶去，無水咁輕都唔肯帶走。」

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責任編輯：羅嘉欣