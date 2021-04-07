【復課】學校今起可安排不多於全校三分二學生上面授課　學生感興奮家長鬆一口氣

▲ 可回校上面授課的人數放寬至全校人數三分二，（林宇翔攝）

復活節假期後，部分學校今日（7日）起陸續復課， 教育局放寬半日面授課堂人數上限，由全校三分一提高至三分二。其中位於北角的番禺會所華仁小學小三至小六今早恢復面授課程，有學生對可回校上課表示開心，期待可與朋友玩耍。有家長就表示鬆一口氣。

教育局早前宣布全港幼稚園及中小學在學校復活節假期後，可按校本需要安排更多學生回校，並增加至以不多於全校人數三分二為限，上課時間仍以半天為限。其中位於北角的番禺會所華仁小學，今日讓小三至小六的學生回校上半天課，而小一小二就會於明天恢復面授課。

不少同學對於可以回校上課表示開心。4年級的李同學說，很開心上學可與其他同學玩耍及聊天，他說家人有提醒他要多洗手。由外公帶回學校的洪同學指，十分期待上體育堂及與朋友聊天，又說太久沒有早起，今早「唔知醒」，要公公喚醒。外公王先生稱對學校復課有信心，又說每天都會提醒小朋友要小心防疫，「不擔心，其他孩子都一樣有做好防疫工作，學校也挺重視。」

同學們的防疫用品亦準備充足，分別就讀3年級及6年級的兩兄弟今日可回校上課，哥哥表示就準備了腰包放置消毒酒精及後備口罩，他已經考畢呈分試，每周只有一天要回校上課，他說知道學校已用清潔劑消毒校園，不擔心會染疫。

兒子於該校就讀小四的翁先生就說，兒子對於每周可回校上3天面授課感開心，他與太太都鬆一口氣，「網課一定沒有面授課好，一整年要上網課都辛苦，太太又要經常留意小朋友有沒有偷懶，希望疫情快些過去，可以回復正常。」翁生亦表示，已提醒小朋友做足防疫措施，期望學校可盡快全面恢復面授課程。

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記者：黃悅晴