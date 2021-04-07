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【師父有請】馮盈盈霸氣回應釣金龜指控　FYY：淨係有錢人嚟搵我

娛樂 10:24 2021/04/07

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熱門 林芊妤 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

馮盈盈回應「釣金龜」傳聞。

有「緋聞女王」封號的港姐馮盈盈，自跟前度分開後，經常被傳媒拍到有不少疑似戀情，去年因為上了賭王公子何猷亨的船P，她更被標籤「釣金龜」，早前馮盈盈跟方力申等接受《師父有請》訪問，盈盈便大方回應傳聞，更霸氣表示自己總是惹有錢人埋身，令眾嘉賓愕然。

馮盈盈日前亮相麥玲玲、林盛斌《師父有請》，節目暫定下周播出，但播出預告便十分具噱頭。

【解構心機女】江嘉敏賣口乖稱馮盈盈做師姐　FYY不領情：我受唔起！

馮盈盈任《師父有請》嘉賓。

盈盈在節目中十分自豪表示：「我想講，淨係啲有錢（人）上嚟搵我，我都無辦法㗎。」

剪輯片段中，盈盈講出霸氣宣言後，令嘉賓及主持均高呼，阿Bob舉手大讚：「霸氣！霸氣！」

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經常語出驚人的盈盈，近日跟江嘉敏、賴慰玲、戴祖儀主持《解構心機女》，也曾自爆跟男生約會經過，她指早前跟一名男士約食飯，對方亦很有紳士氣風度埋單，而盈盈就買了一條名牌絲巾作回禮，後來盈盈朋友指這樣會傳遞錯誤信息給男生。

盈盈所談相信是早前被傳媒拍到跟一名西裝男飯局，並豪食米芝蓮餐廳三千蚊午餐，因而被指搭上富貴男，盈盈強調自己送的禮物比那餐午飯還貴，只是傳媒沒拍到。

同場加映：黃建東母子訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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