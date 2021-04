【佳作籌款】「十年補天藝術展」中環展出 籌款為弱勢學童提供免費義補

▲ 「十年補天藝術展」日前於中環交易廣塲中央大廳揭幕。

「陳校長免費補習天地」向來為有經濟困難的弱勢學童免費提供一對一補習服務及學習支援,服務今年更踏入10周年,受到新冠疫情影響,「補天」的籌款工作變得更為艱巨,幸得到多位本地藝術家支持,捐贈佳作為「補天」籌款。

「十年補天藝術展」日前於中環交易廣塲中央大廳揭幕,「補天」創辦人陳葒校長表示:「轉眼間,『陳校長免費補習天地』已經步入10周年。回想起成立之初,不過是我一人一桌,晚上在街頭站班,主動接觸在街上流連的青少年,問他們是否需要免費補習。過去10年間,得到各方有心人及數以千計的義師支持,發展至今,已有超過15,000多名學生獲得免費補習服務。」

陳葒校長續稱,衷心向各位曾經出心出力協助的「補天」朋友送上感謝,也非常感激義不容辭地捐出佳作支持「十年補天藝術展」的藝術家,他們除了身體力行地為『補天』籌款之外,更以行動為下一代樹立榜樣——如何發揮自己的天賦及專長,向有需要的人施以援手,同時勉勵他們繼續秉持理念,為孩子爭取平等的學習機會。

「十年補天藝術展」展出的佳作多不勝數,包括由麥兜之母麥家碧特別為是次展覽繪畫的新作《春風化雨》、由將於日本東京舉行個人展覽的b.wing捐出的畫作《信望愛》、由師承台灣著名畫家胡凱評的李佳芯創作的陶瓷作品《遊夢童心》,以及由著名插畫家陳塵創作的雕塑《You’re loved more than you’ll ever know》。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場展出的包括水禾田、容子敏、陳紫君、徐羨曾(阿徐)、陸潤城、華戈及已故藝術家阿虫的作品。

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路:https://bit.ly/35z6COD



TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊:https://bit.ly/3a6HT6T



責任編輯:鄺嫻