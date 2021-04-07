【天價波鞋】李寧波鞋炒至48,889元人民幣　炒貴逾32倍內媒狠批急煞停

▲ 李寧與NBA球星Dwyane Wade合作推出的Dwyane Wade銀白色款球鞋在網上被炒至48,889元人民幣，漲幅逾32倍。

早前新疆棉事件，運動品牌adidas和Nike相繼成為焦點，據悉陳奕迅與adidas解約傳聞要賠償6,000萬元，成為網絡熱話。而另一邊廂，內地運動品牌李寧，卻因為新疆棉事件而獲內地消費者大力追捧，其中一款球鞋在網上突然被炒至接近5萬元人民幣，但本地不少網民就不敢苟同。

▲ 李寧這一對Dwyane Wade銀白色款球鞋在網上被炒至48,889人民幣。（網上圖片）

雖然adidas和nike相繼受新疆棉事件影響，內地出現抵制情況，但適逢遇上Nike在3月26日在內地電商平台京東舉行預購活動，推出一款定價699元人民幣的Nike Dunk Low球鞋，還未正式開賣前已經有34.6萬人預約購買，可見品牌吸引力猶在。

不過，兩大國際運動品牌在內地受阻滯，最得益者，可能是李寧和安踏等這些內地運動品牌，因為兩者店舖都出現搶購潮。就以李寧品牌為例，當中原價為1,499元人民幣的Dwyane Wade銀白色款球鞋在網上被炒至48,889元人民幣，漲幅逾32倍。

另一款原價為1,699元人民幣的Dwyane Wade 7 wow7 The Moment球鞋則被炒至29,999元人民幣。

▲ 粉紅色的一對李寧Dwyane Wade 7 wow7 The Moment球鞋則被炒至29,999人民幣。（網上圖片）

至於是否市場內刻意造勢？這方面可能大家心裏有數，但有趣的是據網站顯示，確實有270人花上接近3萬多人民幣購買李寧這對球鞋。

而對是次產品出現誇張的炒風，港人實在都見怪不怪，正所謂市場上有求自然有供，君不見Supreme的產品都是愈炒愈熱嗚嗎？但身為中國品牌又怎可以出現這歪風呢？於是，不少內地傳媒紛紛批評，要徹底打擊炒風，強調對於炒鞋，法律不會心慈手軟，是收場時候，所以這兩對炒鞋亦瞬間在網上落幕。

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其實，大家都心知肚明，網上定價這回事是賣家的個人決定，就像本地的Carousell一樣，品牌和網上平台根本並無參與，購買與否純屬個人行為。不過，看來這一次李寧球鞋炒賣，擺明是虛火一場，畢竟在國際炒賣的市場上炒賣球鞋的對象，還是離不開有著深厚歷史的adidas和Nike，李寧球鞋要衝出中國，還須要走好段日子。

至於本地網民對這兩款炒鞋就幾乎一面倒無面俾，以下是部分網上留言：

1.塘水滾塘魚。

2.咁就好了，我地可以買Nike啦。

3.叫價多少跟值多少是兩碼事，和價值觀一樣，完全不同。

記者：何偉雄