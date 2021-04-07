【生命鬥士】肝腫瘤漲大不知能撐多久　李明蔚感謝好友打氣：已明白生存意義

▲ 李明蔚肝腫瘤越來越大導致劇痛和出現肚積水。

歌手李明蔚（Sarena）自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症。抗癌9年，李明蔚（Sarena）在個人社交媒體發文感謝一路上支持自己的人。一直非常支持李明蔚（Sarena）的馬仔馬浚偉亦有留言為她打氣。

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明白生命寶貴

早前Sarena表示自己身體變差，因為肝腫瘤越來越大導致劇痛和出現肚積水。昨晚（4月6日）她在社交媒體發文交代最新近況：「痛～每天都躺在床上放鬆自己！」

▲ 李明蔚分享近況。（FB圖片）

坦言不知可捱多久

她留言抒發不知自己還能撐多久的心情：「不知道可以頂多久！現在還有一口氣力很想再跟大家說聲感謝一路上都有你們打氣支持！說真的無悔了，因為我做了很多想做的事！雖然，我人生可能比較困難，但我已經明白到生存意義，生命寶貴，珍惜！感恩不盡大家都要快樂！」

對Sarena十分照顧的馬仔留言：「Sarena, 妳有多痛多辛苦，馬仔哥哥知道的！所以，我也不多說了......但妳要記住我和妳通短訊說過的話！另外，我翻唱妳隻《交換愛情》大家好快就會聽到，仲會睇到妳在新MV中出現......開心嗎？」

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最後馬仔強調：「Sarena, 繼續努力！」

【生命鬥士】李明蔚病情反覆因劇痛再入院 馬浚偉鼓勵Sarena：頂住啊！

馬仔成其中一個生存動力

對於Sarena患癌的遭遇，馬仔一直非常關心，Sarena的發文不難發現馬仔打氣的字句，Sarena也曾表示：「馬仔哥哥一直都是我其中一個最大的生存動力！謝謝你。」

▲ 馬仔成生存動力。（FB圖片）

現年31歲的李明蔚過去9年的抗癌路，病情一直反覆，情況一度令憂慮。去年底她決定接受新療法，但醫藥費龐大，後來經圈中人如馬浚偉、古天樂、容祖兒、張衛健等支持，為她作呼籲甚至出錢，令她可籌足夠醫藥費接受新的治療法。

於今年初完成了三次新療程的李明蔚，當時發文表示身體情況有好轉，但可惜癌症病情難以控制。

同場加映：孟希璘訪問