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【良心老闆】葛民輝舉家搬離豪宅減開支　阿葛疫情下堅拒裁員

娛樂 11:49 2021/04/07

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疫情影響收入仍堅拒裁員，傳葛民輝舉家搬離淺水灣豪宅。

葛民輝（阿葛）除幕前的演藝工作外，還創立自家潮流品牌「4A」，可是過去一年受著新冠肺炎疫情的重創，各方面收入大減，阿葛仍然堅拒裁員，可說是良心老闆。

但近日有媒體影到阿葛一家三口搬離了淺水灣豪宅到酒店暫住，因此傳出財困問題。

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近日再傳阿葛有財政問題。（經濟日報圖片）

阿葛搬離淺水灣豪宅

現年54歲的阿葛與太太結婚28年，育有一子。近日有媒體影到本來月花約13萬租住淺水灣豪宅的阿葛已經搬離上址，去到酒店暫住，繼而傳出阿葛有財政問題。

有傳媒就此事向阿葛查詢，他直指：「全世界都有經濟問題，那我們又何來有問題。」阿葛表現樂觀，更勉勵大家要多關心身邊有需要的人，難關總有一日會過去。

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近日有傳媒影到阿葛舉家由淺水灣豪宅搬到酒店暫住。（經濟日報圖片）

阿葛在1988年起在商台兼職後漸改為全職，並與好友林海峰組成「軟硬天師」，成為人氣DJ與組合，推出不少受歡迎的節目。

後來阿葛更殺入電影界，成為搶手喜劇演員，更曾提名一次金像獎最佳男主角、兩次最佳男配角。

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早在入行前阿葛與林海峰已經是好友。（經濟日報圖片）

阿葛堅持不裁員

其實阿葛曾在白英奇專業學校修讀設計，而喜歡時裝的他成名後亦成本地潮人icon之一。

他亦與多個時裝品牌合作，並更推出自家潮流品牌「4A」。

可是過去一年各行各業受著疫情影響，收入大減，阿葛亦身受其害，不過身為老闆的他希望跟員工共渡時艱，多次對外表示不會裁員，會繼續為員工努力。

近日再傳阿葛有財政問題。（經濟日報圖片）

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除了品牌，去年底開拍的電影《糖街製片廠》由阿葛主演、其「徒弟」劉翁執導，本於賀歲檔期上映。

但因防疫措施令戲院關閉，有傳電影將延期至今年六月上映。而阿葛還有幕前演出，在ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》中飾演富豪，並將於今晚出場。

同場加映：林二汶訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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