【貪小便宜】一家三口乘小巴幼童無付費卻獨佔座位　乘客：擺明就係想唔俾錢

▲ 一名網民表示有一家三口乘搭小巴，父母有付車資，而幼童卻沒有但獨佔座位。

本港大部分專綫小巴路線收費均大小同價。雖然現時法例沒有明文規定，3歲以下兒童乘搭小巴可豁免收費。不過只要兒童不佔用座位，司機一般不會收錢。近日有網民分享乘搭小巴，看到有一家三口登車時只有父母繳付車費，女童沒有付車資卻獨佔座位，引起網民熱議。

一家3口僅2大人付車費卻霸3座位

最近有網民在Facebook群組「柴灣人柴灣事」表示，當日乘搭小西灣綠色專綫小巴前往地鐵站時，看到有一對父母帶同年幼女童搭車，但只有父母繳付車資。網民憶述：

坐定定之後司機向後問個妹妹係咪唔拍卡（八達通），個阿爸就答係呀冇拍。

其後女童的母親坐在單人位，而父女卻佔用雙人位。司機最終在分站時再度上客，「迫個爸爸抱起個女」。網民指當小巴到達終點站柴灣街市時，司機抱怨：

咁後生嘅父母好心就俾齊錢啦，老人家就話體諒你，坐小巴係人頭計…

疑涉事司機留言感謝街坊關注

網民表示認同司機所說，認為女童即使毋須繳費，一家三口應該坐在雙人位上，並非分開坐，「擺明就係想坐，為唔俾錢嘅感覺」。帖文一出，網民紛紛留言斥夫婦貪小便宜，「佔位俾錢，天公地道」、「你家人好小家，幾蚊都咁慳，大時唔好教壞細」。

另外，疑是涉事小巴司機亦留言回覆，感謝網民為事件發聲，並表示近日「多咗呢啲唔入錢又要坐位嘅父母」。點擊查看其他網民意見：

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究竟小朋友乘搭小巴是否需要付車費？關於小巴收費，即看「3歲以下小童搭小巴要收費？運輸署：可自行收費」。

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責任編輯：王明芳