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觀塘裕民坊公共運輸交匯處逾100萬人次使用　曾有10次電動閘門開關異常

社會 11:08 2021/04/07

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觀塘裕民坊公共運輸交匯處上周五（2日）啟用。（資料圖片）

觀塘裕民坊公共運輸交匯處上周五（2日）啟用。市建局工程及合約總監梁德明表示，過去數天合共有2,500班巴士及13,000班小巴出入，服務乘客及商場用戶等超過100萬人次，而今日是假期後的首個工作天，運作大致暢順，亦增派50多人到場解答乘客疑問。

梁德明在一個電台節目表示，市民對採取「人車分隔」的巴士冷氣候車區的反應正面，不過過去數天曾出現10宗電子閘門開關不正常情況，包括在巴士到站後沒有開門，或在巴士開出後沒有關門等。

他指，系統需要符合4項條件才會打開閘門讓乘客上車，包括設有感應器感應巴士到達上落客區、用鏡頭識別巴士司機已上車、引擎開啟以及及打開車門。他相信，由於電子閘門感應器敏感度不足，以及巴士停泊位置未必準確，但強調沒有影響正常運作，認為系統需要時間適應，市建局已持續更新，昨日（6日）已再無類似情況發生。

梁德明又稱，市建局已參考近日市民的意見，將不同小巴線路的指示牌字體加大、顏色分明，以照顧長者的需要。他又提到，交匯處19條小巴路線已全部分派給營運商，巴士線則仍然可以容納新路線，運輸署會再處理。

觀塘區議員張敏峯在同一節目表示，小巴站運作有少少混亂，指示牌不清晰，有失明人士期望當局加設行人引路徑及要加大紅綠燈位聲響。他指出，今日下班時間將是交匯處面臨的首個運作高峰，需要再留意對區內交通的影響。

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責任編輯：陳子謙

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