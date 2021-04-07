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【缺德男女】缺德男女霸佔公園遊樂設施開餐　港媽怒轟：仲有人喺上面煲煙

親子 13:17 2021/04/07

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一名港媽昨日在網上發文，指看到一對男女霸佔兒童遊樂設施開餐。

遊樂場是小朋友的天地，昨日一位港媽在Facebook群組「柴灣人柴灣事」中發文，指帶女兒到小西灣海濱花園玩耍時，看到一對男女霸佔遊樂設施開餐，怒轟兩人缺德。

男女霸佔遊樂設施開餐

從港媽貼出的照片可見，一對年輕男女坐在遊樂設施內，脫下口罩進食。港媽為此感到生氣，指兩人霸佔小朋友的遊樂設施開餐，甚為「無品」。

她更指有其他人在遊樂設施上煲煙及飲酒，環境髒亂。從照片可見，有人遺棄啤酒罐在遊樂設施內。港媽指女兒玩耍時跌倒，弄得滿手煙灰，「仲要拎個啤酒罐出來」。

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網民對此見怪不怪

帖文引來網民討論，有網民指不少小朋友在該公園玩耍，建議港媽「溫馨提示佢呢度係俾小朋友玩嘅地方，叫佢執好晒啲嘢離開，不理會就叫保安。」、「我會開聲禮貌地請佢離開囉」。

有網民對此見怪不怪，指經常有人霸佔遊樂設施，「試過有一對男女，喺滑梯上面個轉彎位，兩個摸嚟摸去，小朋友又喺隔離走嚟走去。」、「其實有時我帶個女去公園玩都係咁，成班小朋友跑嚟跑去，但中間某啲位總係坐咗一班大哥哥大姐姐，喺度吹水講粗口，見到咁我就會帶我個女去第二度玩。」。

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責任編輯︰王明芳

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