【變種病毒】外傭中介盼菲律賓可予出國菲傭優先接種疫苗　惟僱主憂外傭現副作用責任誰屬

▲ 香港人力資源仲介協會指已與菲律賓當局商討，盼可予出國打工菲傭優先接種。（經濟日報資料圖片）

本港近日輸入個案增趨增，不乏抵港確診者檢出帶變種病毒「N501Y」，4成更是從菲律賓抵港個案。香港人力資源仲介協會指已與菲律賓當局商討，盼可予出國打工菲傭優先接種；香港家庭傭工僱主協會則擔心如由僱主支付外傭接種疫苗費用，一旦出現副作用要考慮責任誰屬。

政府專家顧問許樹昌昨日(6日)提到建議政府考慮要求中介公司，安排外傭在當地接種後才來港。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭今早接受商台節目訪問時表示，菲律賓輸入個案增加後，已有多個菲律賓抵港航班取消，不少辦好手續等候來港的外傭都未能出發。

她提到，假若菲律賓來港的航班全面停航，大批外傭將被逼滯留，急需外傭的港人僱主將會十分慘；又指協會已與菲律賓當局商討，希望可讓出國打工的菲傭優先接種疫苗，相信即使要僱主承擔外傭接種疫苗的費用，僱主亦會願意。

廖翠蘭補充，現時僱主要花費約2萬元，安排抵港的外傭隔離檢疫21日，而印尼方面已優先為出國打工的人士免費接種疫苗，期望印尼駐港總領事館可與特區政府商討，減少已接種疫苗外傭在抵港後的檢疫日數。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則認為，要求抵港前接種對外傭有保障，惟需由當地政府決定，但應否縮短檢疫期，則要由專家判斷。她補充，目前外傭來港前是零支出，如由僱主支付疫苗費用，一旦出現副作用，就要考慮責任誰屬。

她續指，近日菲律賓輸入個案增加，可能反映當地測試不準確，不少僱主因擔心改作傾向聘請因斷約或滿約留港的外傭，而非聘請在菲律賓的傭工，認為若果禁止菲律賓航班來港，對部份家庭有一定影響，但要考慮香港整體疫情。

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責任編輯：陳正怡