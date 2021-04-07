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【總是有愛在隔離】張智霖張繼聰犧牲色相　兩位暖爸大唱《Baby Shark》

娛樂 11:48 2021/04/07

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張智霖和張繼聰互相搓油。

由多間電影公司合拍為電影基層人員籌款電影《總是有愛在隔離》，有不少電影界前輩不收片酬接拍，其中兩位男主角張智霖及張繼聰，在戲中不惜犧牲色相、唱歌氹細路、浸足半日40度熱水、親身飛入車等等，為支持業界施展渾身解數！

兩位男主角在戲中上演一幕「肉」帛相見搽蘆薈油，Chilam直言：「幫人按摩不容易，特別阿聰肌肉這麼厚，真的每個行業都有艱難地方。」

阿聰說：「好在跟Chilam熟，犧牲色相不尷尬，如果跟不太熟的人，可能會就住。」提到浸熱水浸足半日，阿聰表示：「以為有桑拿戲好爽，但浸完沒按摩，及我覺得像打邊爐個爐入面的雜菜出煙！」

二人大放笑彈。

Chilam表示：「浸到暈暈哋，其實一班負責拍攝的劇組人員跟我們一齊浸，他們更辛苦。」

最大挑戰是其中一幕要唱大熱兒歌《Baby Shark》氹細路，兩人異口同聲指好難，阿聰笑言：「作為歌手唱開複雜的歌，要唱這些簡單旋律有難度；不過Chilam更辛苦，沒太聽過首歌，我聽此歌已經過億次！」

Chliam跟小演員有對手戲。

他指這戲其實是襯托小朋友：「拍呢套戲可以試到不同的事，如飛車、打鬥、唱歌、捽油等，平時好少一套戲試到這麼多！」

講到飛車打鬥，戲中兩人本為仇家，一見面就鬥過你死我活，有一幕講述兩人打鬥後逃走，阿聰因趕上車要飛身入車，為親身上演這一幕，即場跟武術指導學習，他說：「真正危險嘅動作，係靠專業嘅武術演員，我試做呢個飛身既一小個動作，希望為套戲出一分力。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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