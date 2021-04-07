【尋人記】昔日11歲家姐屋邨湊弟妹　35年後住私樓育2子成幸福全職媽

▲ 在《尋人記》節目首集，尋回1986年受訪的11歲坪石邨「小當家」，如今已成為幸福2子之母。

TVB新節目《尋人記》本周首播，主持方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷帶觀眾穿越時空，在茫茫人海中尋找八、九十年代的新聞故事主角，對比今昔的生活。第一集方東昇就尋訪1986年、居於坪石邨的「小當家」倩儀，年僅11歲就肩負責任照顧弟妹，35年後的她已成為幸福人妻。

《尋人記》第一集主角倩儀，曾於1986年《新聞透視》受訪，由於父母外出工作，她要堅負起照顧弟妹的責任，當年11歲的她已經識煮飯，每天拖著一對弟妹放學回家，即使在3號風球下也一樣。

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單憑一小段影片，沒有地址、全名及聯絡電話，當時亦未有互聯網，要尋人非常艱難。方東昇認出片段地點是坪石邨，於是向童年住坪石邨的同事、駐台灣記者區國強查問，沒想到片中主角倩儀，就是區國強妹妹的兒時好友。

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重返坪石邨感觸良多

方東昇親自致電邀約倩儀做訪問，一眾主持與倩儀在坪石邨會面，倩儀得以重返舊地懷緬一番，她感慨坪石邨已人事全非，最難忘是過了整個童年的坪石小童群益會，重返門前忍不住落淚。

我留在中心的時間好像比在家中長很多……我從來不介意告訴別人我在坪石邨長大，我在中心大......我在此認識了很多至今仍保持聯絡的好朋友。

她又跟身在台灣的區國強進行視像電話，她著區國強返港敘舊，區國強笑說是「方東昇唔俾我返嚟！」

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家住私樓當上全職媽媽

35年後的今天，倩儀已為人母，育有2名兒子6歲的潮潮和1歲多的灃灃。她亦毋須再為口奔馳，現家住將軍澳私樓做全職媽媽，生活條件不俗，比起兒時住公屋的環境好得多。

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倩儀現時每天接送6歲大仔返學放學，她坦言時代不同，不能讓兒子獨自返學放學，但她從沒埋怨媽媽，要她年紀輕輕堅負重任照顧弟妹，說起當年辛酸她忍不住落淚，強調好愛媽媽。

如果我有得選擇，當然有父母照顧是好事，但我要照顧2個細佬妹，又不覺得差，其實我覺得幾開心。

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責任編輯︰林綺玲