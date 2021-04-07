【KO肩頸痛】久坐Office頸椎如承受12磅保齡球　脊醫教5招簡易動作紓緩肩頸痛

▲ 肩頸痛是都市通病，脊醫教5招簡易紓緩動作。

肩頸痛是許多都市人通病，尤其白領一族久坐office，放工自然會感到頸椎肩膀麻痺疼痛。脊骨神經科醫生王俊華受訪表示，部分人長時間坐姿不當，頸椎等同長期負載著一個12磅保齡球，久而久之就會出現痛症。

相信許多人也承受過肩頸痠痛之苦，但又是否理解「赤赤痛」背後成因？王俊華受訪時指出，一個人長期坐著，是否會導致肩頸痛，先要看坐姿好不好。

坐姿不當可致椎間盤突出

所謂好坐姿，即要維持脊骨從側面看仍然有一個呈「S」狀的卸力彎位。因為脊骨之間會有稱為「椎間盤」的軟骨，作卸力用。在「S」狀態下，能平均卸下頭部和膊頭重量，以及地心吸力壓下來時出現的重力。

而當坐著時處於壓力較大的狀態，頭部向前傾，並將頸椎天然彎曲的弧度拉直，情形就等同拿著一件重物，負重量如12磅保齡球般：

當頭伸得太前，等同將一個12磅保齡球垂直手伸出去，壓力最大的地方，自然是頸椎最低位置，慢慢容易出現肌肉不平衡、頸椎弧度變直，軟骨亦會因此受壓。

他進一步解釋，骨與骨中間軟組織側邊有神經線，所以當受壓太久，就會出現放射式痛楚或麻痺，又或是椎間盤突出所引起的痛症，活動幅度受限，最嚴重可致肌肉萎縮。他表示，基本上一旦壓到神經線就必須求醫，不會透過休息而無故康復。

王俊華推介了幾組簡易動作紓緩肩頸痛，由高級健身教練蘇文朗Jeff So示範：

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他介紹，「伸展頸部」和「伸展上斜方肌」的動作，都能減少因壓力過大而抬起膊頭、下巴前傾看電腦或低頭時，引發的上肩頸緊張。

至於「靠牆畫圓運動」可伸展膊頭肌肉，尤其胸肌。而「半跪下背伸展」就適合辦公室工作環境，能原位彎身向前伸展下腰背肌肉。最後，他鼓勵辦公室人士不宜久坐，大概半小時應起身，有助血液循環。

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記者：陳昊淋