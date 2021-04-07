【RubberBand演唱會】尾場泥鯭感性分享心聲　6號跟太太隔空示愛【多圖】

▲ 《RubberBand Ciao 2021》於昨晚（6日）舉行尾場。

《RubberBand Ciao 2021》於昨晚（6日）假紅磡香港體育館舉行尾場，RubberBand四子繆浩昌（6號）、馮庭正（阿正）、李兆偉（阿偉）及黎萬宏（泥鯭）在台上都玩得忘形，Encore不斷，6號在尾聲時段更依依不捨，感性落淚。

演唱會在每晚當說「Ciao」（意思：再見、你好）後會剩下一名成員獨唱及跟樂迷分享，尾場由泥鯭肩負起Solo的部份。

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尾場由泥鯭Solo

泥鯭在過去四晚都是坐在台中央打鼓，未能近距離跟觀眾打招呼，所以他一邊繞場一周為自己記錄在這場音樂會上觀眾熱情的畫面，一邊分享心底話。

他道出：「監製安排我做尾場Solo是最明智的，因為我是全隊Band裡面最多說話的，但多說卻經常說錯，經常令我的隊友和公司同事很擔心會不會有事，在此要跟他們說聲不好意思。」

他問：「這個Show是否很沉重？想真點其實又不是，至少我還『生勾勾』，你還『生勾勾』，我身邊尚有家人、朋友、隊友，還有一班好似大家的同路人互相扶持，無論多難的路都可以走下去，所以面對着散，大家不需要太過傷感。」

他又說：「當我們回去我們的生活、崗位的時候，我們可以懷着我們珍重的心去迎接每一次的聚首，那麼我們才可以迎接每一次的別離。」泥鯭說罷即自彈自唱送上《你會有一天學會面對》，唱到最後時，他更高呼「香港人」，觀眾回應道「加油」來為彼此打氣。

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6號與Tim Lui放閃

由於是最後一場的關係，RubberBand與台上台下都打成一片，期間6號看見太太Tim Lui高舉Banner時，更遠距離派心心示愛，羨煞旁人。

到了Encore時，他們再連唱多首作品包括《你和我》、《夏令時間》、《Easy》、《Simple Love Song》，觀眾仍未『夠喉』未肯離去，所以RubberBand再唱出最新作品兼音樂會主題曲《Ciao》，來為音樂會畫上句號。

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RubberBand：Ciao

6號唱到最後一句時，更再度淚灑於人前，最後更擁著隊友抽搐放聲痛哭落台，場面感人。

事後6號表示，因為他回想起音樂會上跟並肩作戰的音樂人上演一幕幕「Ciao」作道別時，他特別聯想到與合作多年的音樂總監Patrick Lui真的說再見時自己那份依依不捨的心情，所以才傷心得情緒失控不禁落淚。



《RubberBand Ciao 2021》過後，RubberBand會稍作休息，然後便會埋手灌錄《Ciao》，好讓觀眾可以藉著歌曲，回味音樂會上的每個動人時刻。

同場加映：林二汶專訪