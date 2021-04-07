【真‧三國無双】周顯揚邀古仔演最型呂布　古天樂頭飾造型有專人保護

▲ 周顯揚邀古天樂演呂布，可說是不二之選。

由古天樂、劉嘉玲、呂良偉等主演，於新西蘭實地取景的電玩改編電影《真‧三國無双》將於4月29日上映，早於電影籌備之前，呂布這角色周顥揚導演早已心有所屬，非找古天樂「演」不可。忙碌的古仔願意接呂布這個角色，拍攝期間更坐飛機來回7次拍攝場地，足見古仔對影片的投入程度！

導演周顥揚說：「演呂布要有氣勢，最重要是有型！而且呂布在game中係最好打、最靚仔、古仔在片中亦能展現亦正亦邪的感覺，我覺得古仔是史上最型的呂布！」

單是片中在「樹林追馬」一場戲，已經分開5次拍，共3個月，此外劇組對演員的造型要求嚴格，「我們特意為古仔製造了幾套十分有氣勢的服裝，頭戴著名的龍蝦鬚金冠，但因為龍蝦鬚金冠實在太長了，在拍攝期間要專人負責保護呢！」

▲ 古天樂頭戴的龍蝦鬚金冠獲專人保護。

另外找來劉嘉玲演「鑄劍堡堡主」一角，也是不二之選，導演說：「這個人物必須擁有特別的氣場，我希望找一位高貴美麗及擁有攝人氣場的女性來演，非嘉玲莫屬。嘉玲行出嚟好有份量，剛柔並重，非常漂亮，身材樣貌都keep得靚！」

而劇組精心地打造服裝，花了一個月時間全人手製造，價值不斐。

此外周導激讚一眾香港演員專業、「演甚麼似甚麼」：「呂哥（呂良偉）以往拍過很多經典古裝片如《西楚霸王》，能找到他演袁紹好緊要，袁紹是討伐董卓十八路諸侯之盟主，家族背景四世三公、出身貴族，要有很强大的傲氣和霸氣。穿著盔甲的呂哥一轉身，鏡頭pan埋去，王者霸氣已經出來！」

▲ 劉嘉玲演「鑄劍堡堡主」一角。

至於由家英哥出演的呂伯奢：「在紐西蘭拍攝被曹操殺害一幕，兩個演員在喊Cut 後都因入戲而流涙，入木三分，工作人員動容。而且家英哥是大戲老倌，對出演三國人物駕輕就熟。」

此外，張兆輝、秦沛、林雪和姜晧文的演出都令導演十分難忘：「張兆輝飾演的陳宮，亦是他很久未試過的形象，會為觀眾帶來驚喜；由秦沛這樣的老戲骨飾演王允，其好戲更加不用多說。演董卓的林雪，相信大家都同意除了他以外，無人比他更適合演董卓；不得不提黑哥，和他合作好開心，他穿起張角的服裝，維肖維妙，型到不得了，將角色出奇地還原！

近年香港古裝電影買少見少，製作及拍攝成本高，化妝時間長及在炎熱天氣下要穿著多層厚衣服都令演員非常辛苦。周顯揚表示：「能夠聚集如此多實力派演員一起演出一部古裝動作片，實在是久違及難得的經驗，真的很久沒試過，希望能帶給觀眾驚喜。」