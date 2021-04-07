【買餸福音】街頭24小時自助賣菜機$10起　粉嶺街坊激讚︰方便夜收工買餸

▲ 粉嶺街頭出現一部24小時自助賣菜機，有不少蔬菜選擇，價錢由$10起。

打工仔每日都為口奔馳，有時夜放工想買餸煮飯都難。早前有網民在社交媒體分享，在粉嶺街頭發現一部24小時自助賣菜機，有不少蔬菜選擇，價錢由$10起，一眾粉嶺街坊大讚，自助賣菜機方便夜收工買餸，又希望可增設賣豬肉、雞、魚等。

該名網民是粉嶺街坊，他上月於facebook群組「聯和墟的生活點滴」，表示在聯和墟散步回家途中，發現一部機「離遠睇以為係波仔飯之類嘅嘢」，細看下原來是自助賣菜機。

蔬菜款式多保鮮5日

網民上載了數張照片，可見這是「e士多」設置的蔬菜售賣機，旁邊一個易拉架寫有「氮氣包裝，保鮮五日」。機內有不少蔬菜款式，例如切片南瓜（$10）、芥蘭苗（$17）、沙律菜（$29）。網民認為這部蔬菜售賣機都幾得意，並提出︰

唔知會唔會推出埋賣豬肉賣雞賣魚呢？但最希望快啲有燒烤包賣啦！

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他指搬入村屋經常會燒烤，如果燒烤食物不足，有24小時自助售賣機就方便得多，更大讚「有創意係值得支持」。

網民︰希望梗有一檔喺左近

帖文引來其他粉嶺街坊留言讚「好方便喎」，也有不少人想知道蔬菜售賣機位置，詢問「好吃嗎？」、「是香港本地菜嗎？」有購買過的網民稱，「試咗沙律菜好味。」點擊看更多網民意見︰

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將設飯盒機及泰國食物機

據「e士多」facebook專頁介紹，首創氮氣包裝蔬菜售賣機，是為偏遠地區人士而設的24小時多元化自助售賣點，現設於沙頭角公路龍躍頭一號橋位置及坪輋李屋新村樂奇園士多，本月陸續增加在不同位置登陸。

他們指出新鮮菜有幾十種，而蔬菜主要來自中國，暫時只有小部分是本地菜。蔬菜只是e士多其中一個主要項目，他們將會有飯盒機、泰國食物及生活用品機進駐北區。

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責任編輯：王明芳