【騙買口罩】涉訛稱有口罩出售騙80人共逾12萬　倉務員認欺詐罪部份款項用作「打機」

▲ 涉案倉務員今（7日）於灣仔區域法院承認欺詐罪。（資料圖片）

2020年初新冠肺炎疫情肆虐，25歲倉務員涉於網上銷售平台訛稱有口罩售賣，騙取逾80名買家支付款項予其前女友銀行存款戶口，並指示事主港鐵站交收，惟被告沒有現身，事主損失共涉逾12萬元。涉案倉務員其後被捕，警誡下指將其中3萬元用作「打機」用。涉案倉務員今（7日）於灣仔區域法院承認欺詐罪，還押至4月16日判刑。

被告郭梓軒（25歲）報稱倉務員，今承認一項欺詐罪。控罪指，被告於2020年1月20日至31日於社交網站訛稱自己會採購口罩，而誘使某些購買口罩的人士向他支付共12萬元，意圖欺詐並藉欺騙而導致該些人士蒙受不利。

案情指，80名年齡介乎16至50歲的事主於2020年1月23至30日，在網上銷售平台Carousell看見被告刊登的廣告，內容指有外科口罩售賣，80名事主向被告訂購口罩，被告要求他們向1個滙豐銀行戶口存款，80名事主分別向該滙豐戶口存入了50至3,964元的款項。

被告及後指將於1月31日下午3時至晚上9時在港鐵旺角站交收，惟被告當天沒有出現，80名事主嘗試聯絡被告不果，同日20至30事主懷疑自己受騙，當日黃昏一同到警署報案。

涉案滙豐戶口屬被告駱姓前女友，駱於1月31日黃昏被指是騙子，駱取消戶口及取出戶口內共14,900元，並將款項交予警方；警方於同年2月2日在旺角山東街一帶拘捕被告，被告警誡下承認欺詐有關事主，警方同時在被告銀包內發現約3.5萬現金。

被告在警誡錄影會面中作出招認，指自己在網上平台訛稱有口罩出售，並標價每盒50至280元，他指示該些事主存款到駱的戶口，因為他沒有銀行戶口，而他早前曾借駱的戶口出糧，因此有駱的銀行卡及密碼，駱在事件中沒有得益。

被告又指於1月31日取出了戶口內約8萬元，將其中約3萬花費在電子遊戲上，而當時戶口內仍有約1萬至2萬元。警方調查後，發現80名事主共存入了約5.1萬元的款項，而於1月20日至30日期間，戶口接收了329項存款，涉款逾12萬元。

法官將判刑押後至4月16日，期間被告還押。

控方一度申請充公被告身上的3.5萬元及駱交予警方的1.4萬元，惟法官指做法不恰當。控方指將款項歸還事主有困難，法官同意，但指不認為充公涉案款項是正確做法。控方索取指示後，最終表示將由警方重新計算後，按比例歸還80名事主。

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記者：王仁昌