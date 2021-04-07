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【全民造星III】ANSONBEAN首次跟欣宜合作　Joyce大讚小師弟表現

娛樂 12:34 2021/04/07

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ANSONBEAN為欣宜獻出首度合作。

《全民造星III》ANSONBEAN 早前加盟寰亞娛樂，即獲安排與師姐鄭欣宜（Joyce）合作新歌《@princejoyce (featuring ANSONBEAN)》，兩人首次合作，即使拍攝MV當天沒有ANSONBEAN的通告，他也十分有誠意地親到現場探班，靜靜偷師，更攪笑的買了一袋香蕉往探班，逗得師姐 Joyce笑不攏咀。

ANSONBEAN說：「可以同Joyce合作好開心，雖然我和她Joyce分開拍，但她拍攝當日我都有去探班，不過我只買了香蕉，為她打氣。我一去到已給好靚好壯觀場景嚇倒，再見到穿了套好靚舞衣的 Joyce ，她手上的水晶長指甲好靚好型，令我有點緊張，只敢跟她講加油！」

ANSONBEAN買蕉探班。

年紀輕輕的 ANSONBEAN， 平時喜歡跳跳紥，但非常勤力好學，當知道要在MV演出，立即私底下加操練舞。

他説：「MV的舞不是好複雜，拍之前兩日開始學，之後我看著Joyce 的MV私下練了一日，拍攝時大家都滿意我表現，公司同事讚我學得快，其實是秘密苦練將勤補拙。」

近日首度入錄音室。

第一次正式入錄音室錄個人作品，ANSONBEAN直言在錄音室自己確實有點緊張：「剛開始錄歌時有點緊張，之後就進入狀態放膽唱，自己嘗試花心思放多些自己方法入去，又試吓扮厚聲及扮大隻佬地唱，好像演戲般花功夫。」

師姐Joyce又如何評價小師弟的表現呢？Joyce 說：「我同公司都覺得ANSONBEAN 好適合跳舞節奏歌，《@princejoyce》便好啱，他表現亦都very very good！」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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