【水蛇出沒】深水灣泳灘岸邊驚現水蛇　救生員1秒徒手捉起泳客驚嘆拍掌

▲ 深水灣泳灘岸邊近日有水蛇出沒

復活節長假期，不少市民也到沙灘、泳池，泳客甚多。昨日（6日）位處港島南區的深水灣泳灘出現一條水蛇，救生員接獲泳客通知後，立即前往岸邊徒手捉拿，然後放進膠桶，整個過程被市民拍下。港九拯溺員工會在其facebook專頁發布該影片，工會發言人胡啟榮接受TOPick訪問時表示，沙灘、泳池範圍較多樹木和草叢，不時有水蛇出沒，春天牠們也會出來游泳。

港九拯溺員工會昨日在其facebook專頁發布一條由泳客拍攝、23秒長的影片。從影片可見，一名救生員拿著膠桶走到岸邊，看見水蛇後，一秒徒手捉起，當時水蛇仍在掙扎。救生員隨即把水蛇放進膠桶內，並在另一名救生員協助下，蓋上膠蓋，回到岸上。現場有不少泳客圍觀，部份人更拍手表示讚賞。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

港九拯溺員工會發言人胡啟榮接受TOPick訪問時表示，該條水蛇品種為「水律」（又稱「滑鼠蛇」），約有1米長，由泳客在岸邊發現。他指出，不時也會在沙灘、泳池發現水蛇蹤影，因為這些地方較多樹木和草叢。另外，牠們也會在春天出來游泳。

胡啟榮表示，水蛇在泳灘出沒位置不定，或因覓食緣故，牠們有時在岸邊，有時在海中心，也會由一個島游去另一個島。水律蛇沒有毒性，但即使沒毒性的蛇也可能有攻擊性。他提醒，若在沙灘、泳池見到蛇，切勿接近，應立即通知救生員處理。

根據「hongkongsnakeid」網站的資料，「水律」在本港很常見，主要活躍於白天，出沒於林間、湖溪附近、排水管和行山徑附近。牠們通常為深褐、黑或黃褐色，頭至身體中段有淡環紋，近尾部有黑或灰格紋；身體瘦長，直徑只有4至6厘米，約2米長。雖然不含毒性，但被水律咬後，可令傷口十分腫痛。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮又指，除了蛇，泳灘也較常出現水母（白鮓）、石頭魚等海洋生物。石頭魚毒性強，時有泳客誤踩受傷，導致腳部腫痛。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣