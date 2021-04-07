【新冠疫苗】歐洲藥管局曾指阿斯利康疫苗與血栓有關　食衞局：未接獲申請但會密切留意

▲ 歐洲藥品管理局疫苗主管卡瓦萊里昨日(6日)接受意大利傳媒訪問，透露阿斯利康疫苗與血栓存在關連，惟暫未知當中原因。（經濟日報資料圖片）

歐洲藥品管理局疫苗主管卡瓦萊里昨日(6日)接受意大利傳媒訪問，透露阿斯利康疫苗與血栓存在關連，惟暫未知當中原因。港府早前與阿斯利康藥廠簽定採購協議，食衞局昨晚回覆指，目前衞生署仍未收到阿斯利康緊急使用申請，港府將密切注意其他藥物監管當局公布最新資料，並會繼續與藥廠聯絡，索取相關使用安全資料。

當局強調，會確保疫苗符合安全、效能和質素的要求，以及按照《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）相關要求及程序嚴格審批作緊急使用，方會安排市民接種。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受電台訪問時指，阿斯利康疫苗未申請在港使用，有待有關方面的詳細報告，現時對香港沒有大影響；又形容阿斯利康疫苗對一般新型冠狀病毒功效達7成，但針對南非變種病毒，保護率只有1成，未必是一款非常理想的疫苗。

許樹昌又提到，港府早前預訂疫苗時，不能預計相關副作用，主要作分散投資，但現時已累積較多相關資料，要考慮對變種病毒的功效，而近日有說法提出會出現血栓的問題，變種病毒亦未流入本港社區，目前兩款在港應用的疫苗已足夠全民接種，故毋須急於訂購第三款疫苗。

他又透露，當局開始留意有無其他疫苗可以覆蓋變種病毒，甚至可能有第二代疫苗面世，認為屆時才訂購都可以。

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責任編輯：陳正怡