【人間送暖】慰助台鐵太魯閣號受難家屬　百年餅舖陳允寶泉香港義賣3日

▲ 於台中起家的百年餅舖陳允寶泉，在香港的分店將義賣3日，收益撥捐太魯閣號受害者家屬。

台鐵408車次太魯閣號4月2日在花蓮清水隧道發生重大事故，造成51人罹難、200人受傷，引發台灣社會震驚和悲痛。台中百年餅舖陳允寶泉即發起台灣全線結合香港全線等6家分店義賣3天，而香港店義賣時間為4月9日 (五) 至4月11日(日) 一連3天的營業額(扣除產品成本)，全數捐給受難家屬撫恤用途。

▲ 核桃糕包裝精美。(攝影︰Lindy)

陳允寶泉總經理翁羿琦表示，太魯閣號事故發生至今，令人感到傷痛，眾多家庭因此破碎，育有2個兒子、剛榮升阿嫲的她說，上個月喜獲小孫女誕生，這次看到新聞太魯閣號一名倖存爸爸，大女兒獲救重傷，但6歲小女兒被救難隊救出已經死亡，要求「可以讓我再抱抱她嗎」更是讓她心碎不已。

▲ 奶黃流心月餅。(相片來源︰陳允寶泉fb)

▲ 百年餅舖陳允寶泉出品的蛋黃酥亦是名物之一。(相片來源︰陳允寶泉fb)

陳允寶泉這糕點品牌於1908年的台中起家，第二代傳人陳金泉曾渡海到日本研習大福和菓技術，於東京創立「宝泉製菓本舖」，其「御丹波」在和菓子大賞拿下最高殊榮日本天皇賞，後續更研發出京都銘菓「桃山香柚」。其後第四代傳人陳宇鴻更赴日學藝，以頂級奶油、堅持純手工製作多層次低糖「太陽餅」，榮獲台中「金口碑獎」殊榮。

▲ 在台中起家的陳允寶泉，其招牌糕點自然是太陽餅。(相片來源︰陳允寶泉fb)

陳允寶泉致力推行善舉，香港店亦秉承台灣總公司的「助人精神」，自去年2020年5月於香港灣仔開立第一間店後，於去年疫情嚴重，中秋期間捐出10,000個月餅贈送約20間NGO機構，幫助有需要人士。

▲ 在灣仔道的陳允寶泉分店。(攝影︰Lindy)

▲ 香柚檸檬蛋糕。(攝影︰Lindy)

香港店義賣時間：4月9日至4月11日

義賣分店：

香港灣仔灣仔道139號地舖

黃埔新天地時尚坊(二期)G32-33號舖

油麻地彌敦道544號地舖

撰文︰馮柏偉