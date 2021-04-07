【兩台大戰】杜琪峯與ViuTV合作撼大台　曾志偉招兵買馬辦訓練班

▲ ViuTV和TVB將掀起電視大戰。

ViuTV開台5周年在昨日（4月6日）舉行《ViuTV 5周年：繼續向前》活動曬冷，在會上回顧過去的製作並預告即將推出的節目，ViuTV董事兼總經理魯庭暉更邀大導演杜琪峯出場撐場。

杜Sir表示有意跟ViuTV合作，而另一邊廂，曾志偉回巢TVB當高層後大展拳腳，相信兩大電視台掀起的大戰將愈來愈精彩。

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ViuTV開台5周年

ViuTV於2016年4月6日啟播，今年為開台5周年，於是舉行《ViuTV 5周年：繼續向前》活動。在會上介紹將推出3套重頭劇，包括：《冥冥之中》、《大叔的愛》和《超感應學園》。

ViuTV董事兼總經理魯庭暉在活動上發言：「希望給予香港觀眾更多選擇，因為你們作出選擇，我們先可以帶來選擇。」他又引述杜Sir在ViuTV開台時的寄語：「做節目最重要有質素、有細節，如果當撈飯就死得，創作人一定要付出最大努力。」

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杜Sir與ViuTV合作

之後，杜Sir於台上指有如去了一趟時光隧道，回到1974年自己讀訓練班的時候，「過去5年ViuTV在電視界闖了出來，年青一代有很多機會，當然最後壓軸的叫MIRROR，我都不知甚麼叫MIRROR，比我想像中好，我很少去演唱會，但又覺得他們很OK。」

他又謂：「年輕一代導師出現了很多新血，我相信日後會有更多好電影，ViuTV有那麼多生力軍，我覺得香港娛樂事業、創意工業很有前途，我當然唔執輸，便立即找魯暉，他說有位可以一起合作，我當然很高興，如果有得搞即是我有得撈，多謝魯生。」

縱然杜Sir未有明言有甚麼新搞作，但已頗令觀眾期待。

曾志偉招兵買馬

另一邊廂，曾志偉和王祖藍齊齊回巢TVB當高層，曾志偉以副總經理身份負責綜藝及音樂節目，並把綜藝節目實行大改革，其一舉一動也備受關注。

最近TVB舉辦藝員及電視製作人員訓練班，包括培訓演員、配音員 、舞蹈藝員、動作演員、助理編導、見習編劇/撰稿、攝製助理、後期製作及視覺效果，

截止昨天（4月6日）為止已超越1200人申請，反應不錯。

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