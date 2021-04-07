【太魯閣號出軌】急症室哀嚎聲四起如災難電影情節　醫生堅守前線30小時不斷見證死亡

▲ 急症室哀嚎聲四起如災難電影情節，醫生堅守前線30小時不斷見證死亡。

台鐵太魯閣號上週五（2日）發生出軌意外，導致逾大量乘客死傷，造成50人死亡、逾200人受傷，是半世紀以來最嚴重事故。當地一名麻醉科醫生親述當天在兩間醫院兩邊跑，目睹救護車不斷趕到事故現場，將傷者送到醫院，見證無數死亡、悲傷場面，讓作為醫生的他也直言，如同末日災難電影情節。

台灣一位筆名為「主動脈」的麻醉科醫生，昨日（5日）在facebook專頁「麻醉醫師靈魂所在的地方」親述救援經過。事發當天，他被派遣至一間小醫院作支援，早上完成一項小手術後，便得悉太魯閣號出軌事故。他本來所屬的醫院負責接收重症傷者，於是他向同事交代工作後，先駕車回原屬醫院醫院幫忙，未料路上已開始有點塞車，原本5分鐘的車程，竟開了10多分鐘。

而這短短十幾分鐘裡，對向車道竟然就有五、六輛救護車不斷地鳴笛往太魯閣的方向開去，那景象好像末日時節，集體奔赴戰場一樣。

當他抵達急診室時，已有逾百名醫護人員分成重傷組、中傷組及輕傷組候命，其後病人陸續被送抵急診室，其中一個女孩左手手臂有一個深及見骨的撕裂傷，外科醫生為她檢查傷口、打針時，女孩淡淡地說：「我後面的人都死了...」

事主表示，自己作為醫生，看過無數因災難肢體殘破的死傷者，對鮮血、傷口、血肉模糊、死亡習以為常，但對於一個年輕女孩，事主難以想像在這場意外裡她經歷了什麼，

她是不是必須在黑暗的隧道裡摸索，甚至有時候必須跨過那些殘缺的屍體，才能爬出車廂得到救治，我很難想像。

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這時他的電話響起，小醫院需要他回去幫忙，他隨即乘的士趕去，當時病人骨盆骨折、有血胸氣胸、大量失血，所幸經搶救後情況轉趨穩定，需轉送到醫學中心，他坐上救護車準備離開時，見另一輛救護車正要駛進醫院，

你以為這場景只有在末日災難式的電影情節裡才看得到，沒想到這一切都真實的發生。

他更描述，該病人因腳部被壓在火車底粉碎，救援人員須在現場為他截肢，才能將他拉出車底。事主將上一位送抵醫學中心後，隨即折返幫忙，可惜他到達時，病人已被蓋上白布。

事主協助處理傷者後，喝了一杯咖啡稍作休息，便趕到原屬醫院幫忙，看見同事正在為一位顱底骨折的孩子插管、壓胸，小孩因痛楚四肢不斷地抽動，嘴巴鼻子不斷地冒出血來。

下午4時許，醫院終於處理好大部分傷者，他才能坐下喝第二杯咖啡，不過很快又收到小醫院的電話，指5時會有開刀手術，需要他回去支援。他開車途中，仍有大量救護車不斷地往市區中心過去。

大量傷患的任務已經解編，會不會那些救護車上載的都已經不是病患，是一具具的屍體，我覺得這個世界真的有夠慘忍...

事主由前一天值班起，已工作超過三十多小時，幸得一位原本休假的同事回醫院幫忙，他才能下班休息，他吃了一碗泡麵跟幾塊麵包，準備翌日再回醫院處理未完成的任務。

我覺得我在一天裡面已經經歷了太多，看了太多的傷者，經歷了太多的死亡，見證了眾生的苦難、悲傷還有眼淚，假如可以的話，我自己都想要躲起來。

文章獲專頁「麻醉醫師靈魂所在的地方」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣