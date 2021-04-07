【入稟追討】8張支票涉款2650萬被指不兌現　亞視及董事局主席鄧俊杰遭入稟追討

▲ 亞洲電視董事會主席及亞洲電視控股有限公司，日前遭財務公司入稟高等法院。（經濟日報資料圖片）

亞洲電視董事會主席及亞洲電視控股有限公司，日前遭財務公司入稟高等法院，被指涉開出8張不兌現支票，共涉款2,650萬元，要求鄧及公司歸還款項，兼須付息及訟費。

鄧俊杰就事件回應時表示，有關指控為不實指控，將保留追究有關人士言論的權利，並表示已就事件報警，並交由法律團隊跟進處理。

原告謝兆凱及謝氏財務有限公司；答辯人為鄧俊杰及亞洲電視控股有限公司。

入稟狀指，鄧於2020年8月至2021年2月期間，開出共7張支票，每張面額為350萬，惟所有支票均不兌現，因有關帳戶已關閉。至於亞洲電視控股有限公司則於2021年2月開出一張面額200萬支票，支票同樣被退回，原因是「請與出票人接洽」，次原告人遂透過電話向董事會主席鄧俊杰即首答辯人提及支票不兌現事宜。原告現入稟追討，並要求支付利息及訟費。

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記者：林育慧