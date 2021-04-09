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【靚太安樂窩】港媽1家4口住日出康城十多年　70萬裝修送大女手袋櫃

休閒消費 19:01 2021/04/09

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有港媽為單位進行大改造，滿足長了的子女需要。

買私樓時，一般發展商會送單位基本設計，讓業主可以添置簡單傢俬便入住。一家四口十多年前購入日出康城首都一手樓，但目前單位設計變得殘舊，大女初踏進職場，所需的空間改變了，戶主決定花約70萬為單位進行大改造。

點擊大圖了解裝修前施工中的情況：

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負責這單位裝修的Castle Design House Ltd室內設計師Chris接受TOPick訪問，戶主第一手搬入到現在，子女都長大了，所以想翻新及小改動間隔，增加儲物空間。

為初出茅廬女兒增設手袋櫃

過往子女還小，即使睡房有一個約2呎闊的窗台，亦足夠使用，又可以在客廳做功課及溫習。可是子女長大後，他們需要私人空間，希望留在自己睡房工作及做功課。

因此，Chris在兒子睡房及女兒睡房增設書枱、衣櫃及儲物櫃。Chris亦善用窗台，改為窗台床，令整體房的空間多了2呎，更闊落及實用。

由於女兒剛剛踏出社會，手袋、飾物及衣物都比較多，需要空間擺放物件。Chris貼心為女兒增設手袋櫃，令女兒的手袋可整齊擺放，不用放到手袋盒裡再疊高，或是擠壓手袋至變型。

點擊大圖了解裝修後的睡房及主廁情況：

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改動房門令空間更實用及美觀

Chris把廚房門由向客廳改為向走廊，將本身的門口位置設計調味料櫃，又在廚房裡設計更深更闊的U型工作枱，方便女戶主下廚。此外，Chris把女兒睡房的房門由旁邊改為中間，這樣可以把衣櫃及書枱設計在房門兩邊，用盡房內空間。

點擊大圖了解裝修後的走廊情況：

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單位亦更換了殘舊地板、抽氣扇、廚櫃。雖然沒有改動單位間隔，但單位整體感覺大了，也實用了。

點擊大圖了解裝修後的玄關及廚房情況：

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整個工程花了約70萬，細項如下：

  • 現場木器、傢俬及所有門：$18萬
  • 木工：$12萬
  • 電力：$11萬
  • 泥水：$12萬
  • 清拆：$6萬
  • 水喉：$4萬
  • 油漆：$7萬

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記者：王芷瑩

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