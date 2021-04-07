【呷醋母親】不滿兒子交女友冷落母親　單親媽刀捅兒子昏迷：我們一起走

▲ 台灣一位單親媽因兒子拍拖冷落自己，一怒之下用刀插兒子腹部。

子女長大後會成家立室，作為父母一定非常不捨。在台灣，一位單親母因為兒子交了女友，並且搬離家中與對方同居，因此感到被冷落，一怒之下用刀捅向兒子腹部。但當看到兒子大量出血昏迷後，突然蓦然回首，立即召喚救護車並向警方自首。

不滿兒子拍拖冷落自己 用菜刀捅兒子腹部

綜合台灣傳媒報道，在台灣新北市，一位61歲彭姓女子婚後因丈夫沉迷賭博不養家，還經常對她施暴，兩夫婦最終在2001年離婚，一對子女由彭婦獨力撫養，三人自此相依為命。不過儘管兒子長大後，彭婦依然堅持與兒子同房睡，其子亦曾向母親反映「這樣不太好」。其後妹妹結婚，兒子亦結識了女友搬離家中，彭婦因此感到被冷落。

在去年5月，兒子回家向彭婦借錢與女友旅行，事後彭婦要求兒子留下吃晚餐，不過兒子急於離去。彭婦一怒之下從廚房拿出菜刀，插向兒子的腹部，並揚言：

我們一起走，遺書都寫好了。

不過之後看到兒子鮮血直流陷入昏迷，頓時驚醒立即召喚救護車，並向警方自首。

獲兒子原諒 被判監2年

兒子被送往醫院搶救後並無大礙，彭婦遭當地警方起訴殺人未遂罪。在審理期間，彭婦供稱，

只是持刀輕輕劃過，想給他教訓，希望他不要去玩。沒有殺害之意。

法官表示，考慮到彭婦自首並有悔意，相信她因為長期處於精神壓力下，加上被疏於關心才會犯案，同時事件獲得兒子原諒，最後判處2年有期徙刑、緩刑5年。

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責任編輯︰王明芳