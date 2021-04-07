【離譜家教】男童公園多次向人兜口兜面潑沙　路人遭殃怒斥︰睇到佢潑向BB

▲ 台灣一名男童在公園多次向人兜口兜面潑沙，未見有家長阻止。

家長趁假日帶小朋友四圍去玩放電，要時刻好好看管小朋友，避免孩子出意外又或搗蛋影響他人。台灣有網民近日分享了一段影片，不少人前往公園玩，有一名男童玩沙，可是他竟然四圍向人潑沙，大小朋友都遭殃。

兜口兜面潑沙

一名網民在facebook群組「爆怨2公社」發帖，上載了2段影片，一名男童在公園拿著玩具鏟及桶挖沙，他玩的方式危及他人，他不是在堆沙，而是鏟起沙子向四周的人正面潑沙。在其中一條影片中，該男童望到另外2位孩子蹲在一邊玩沙，兩男孩成為他的目標，他將鏟子中的沙撒向他們正前方，一名男孩見狀立即站起來向後避開。

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另一條影片，遭殃的就是發帖者，網民表示當時自己坐著一邊打遊戲機，從影片所見，男童向他正面潑沙，沙子很易撒入眼。網民更表示看見該男孩將沙潑向BB，受害的對象不分任何年齡人士。

哈囉？我乖乖坐著打電動，突然有人潑我沙，跟他走，我看到他潑給小嬰兒。

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男孩無父母看管

該網民似被潑沙後，開始觀察該男童的行徑，並拍下影片。樓主未有仔細交代有否出言勸阻。在2段影片中，亦未見有家長出言阻止。男孩像無王管、無家教地繼續向路人潑沙。沙子四處飄散，弄污他人衣服外，亦易令人眼睛入沙造成不適疼痛。

從影片所見，男孩的樣子被卡通頭像遮擋了，未能看到他的表情，但他似感到很好玩。雖然有其他大人在旁，但未有發現男童的行徑而阻止。

網民斥責無家教

許多網民一起斥責男孩的家長，有些網民氣憤得表示「以牙還牙」，反過來向他潑沙，可是這是不當。更多人有感小朋友不懂事，責任在於家長。估計男童似是幼稚園生或初小生，家長有責任好好看管他。更多網民留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳