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【沙中線】往來旺角東至紅磡站列車4月18日第三度停駛　港鐵將安排接駁巴士接載

社會 13:47 2021/04/07

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往來旺角東至紅磡站列車4月18日第三度停駛。（經濟日報資料圖片）

港鐵為配合東鐵線過海段關鍵工程，已指定10個星期日暫停來往旺角東站至紅磡站間的列車服務，而第三次暫停服務已訂為4月18日。港鐵屆時會加派職員協助乘客，而東鐵線及其他相關鐵路線主要車站及轉乘站，均會張貼告示提示乘客相關的服務調整。

港鐵當日亦會安排免費接駁巴士來回行走紅磡站及九龍塘站，由於運載能力遠低於鐵路，其運作效率亦受制於路面情況，預計車程需時較長，乘客需要留意。 當日亦會有特別票務安排，乘客如有票務查詢，可前往客務中心尋求職員協助。 

港鐵感謝乘客於首兩次暫停服務期間的合作和包容，鼓勵乘客於4月18日當天，繼續優先改用荃灣綫、觀塘綫或西鐵綫，往來紅磡站及東鐵綫沿途各站；又呼籲需要來往旺角東站及紅磡站的乘客預早規劃行程，及優先使用港鐵替代路綫，讓行程更順暢。 港鐵將會密切監察情況，適時作出車務調配及安排，盡力便利乘客出行。

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責任編輯：陳正怡

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