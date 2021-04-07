【超豪婚禮】超豪新娘結婚戴百隻龍鳳鈪勁吸睛　網民嘆嫁人要有強壯頸椎

▲ 內地一名新娘行禮時戴近百隻龍鳳鈪。

金器是新娘出嫁時必備飾物，戴得愈多愈有「排場」，亦象徵滿載福氣。近日內地社交媒體流傳數張照片，廣東一名超豪新娘結婚時戴上近百隻龍鳳鈪，令網民不禁慨嘆「女人想嫁得好，一定要去做Gym練頸椎」。

根據微博帖文，這是「廣東多金新娘的低調奢華夢幻婚禮」。從照片可見，身穿白色婚紗的新娘頸部戴上近百隻龍鳳鈪，手上亦戴有不少金器，面露歡顏。新郎頸上同樣戴上近十條粗金鏈，兩人在親友見證下步進禮堂。

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網民質疑龍鳳鈪真偽

帖文在網上流傳，引起網民討論。有網民慨嘆「睇相都覺得重」，指「如果女人無強壯嘅頸椎，又點戴得晒呢堆金器？」、「女人想嫁得好，一定要去做Gym練頸椎」、「粗略目測有90隻……真金受得起咩？」。

有網民質疑龍鳳鈪真偽，「有朋友喺大陸擺酒都係咁，但佢話大陸啲金鈪打到勁薄，同未必係999金，只係要面子」、「其實呢啲好輕，好細力已經可以捏到變形」、「如果係真金，你估佢條頸仲可以咁直，果然乜都係假」。

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責任編輯：王明芳