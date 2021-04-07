  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (週三) 19:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餅印星二代】Coffee林芊妤兒子像迷你餅印老公　張頴康麥雅緻仔女似父母混合體【多圖】

育兒經 18:54 2021/04/07

分享：

熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Coffee林芊妤的兒子勁似爸爸，而張頴康和麥雅緻一對仔女則似父母混合體。

近年愈來愈多靚媽藝人加入「曬娃一族」，在社交平台樂於分享一家人的生活點滴，當中不少星二代的樣子都盡得星爸媽遺傳，十足餅印一樣萌爆。

Coffee老公翟志榮及兒子

成為最紅KOL兼瑜伽達人的林芊妤（Coffee），於2018年與銀行任職的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮結婚，育有2歲半兒子翟德彥（翟伯伯）。

31歲的Coffee一直渴望生多個小朋友，可是她於本月4日在社交平台透露第二胎不幸流產，但她很快振作起來，並為自己打氣：「下次繼續努力吧！」她又安慰粉絲說：「我沒事！」Coffee慶幸這段日子有愛兒陪伴，帶給她快樂，所以元氣都回來了。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

兒子翟伯伯的樣子似足爸爸翟志榮，Coffee接受TOPick訪問時稱，出街有99%的人都說兒子似爸爸，但Coffee都感到開心，始終兒子是男孩子，似爸爸都是好事，可以保護媽媽。

翟伯伯與爸爸是餅印父子。（Coffee's IG圖片）

Coffee笑稱，老公的眼睛較小，兒子總算有對大眼較似她，「因為夠大！耳仔都似我，總要找一些部位似我，哈哈！」至於兒子的性格則混合了父母，

好癲、好玩方面似我，但有時他頗內向、怕醜、倔強就較似我老公。他連穿衣都似我老公，不喜歡花巧、不喜歡襯衫，唉……

    點擊圖片放大
    +9
    +8

Coffee是著名的瑜伽達人，教做運動減肥出晒名，有時她的運動影片都有翟伯伯現身。Coffee大讚兒子的合作度好高，例如她想母子合作玩些瑜伽動作，兒子一聽指令就明。

叫他爬上去捉住（腳部），他好聽話即刻捉住，他亦做到我要求的動作，不必take 2。

張頴康麥雅緻一家四口生活貼地。（張頴康麥雅緻facebook圖片）

張頴康麥雅緻及子女

另一對恩愛夫妻張頴康和麥雅緻於2012年結婚，兩年後誕下女兒「小豆」張雅喬，2017年10月再添一子「小花生」張迅橋，組成一個「好」字。

麥雅緻（Angie）接受TOPick訪問時指出，兒子的樣子較像她，女兒則較像爸爸，尤其是大眼晴，並擁有深深的雙眼皮；細仔的眼睛相對較小，但皮膚較白淨，小豆的膚色則偏黑。至於仔女的性格，Angie覺得各有部分似父母，笑稱比較硬頸的部分似老公。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

雖然小豆與阿康的雙眼及神情相似，其實小豆與小時候的Angie簡直倒模一樣！證明小豆是混合了父母的外貌，當Angie翻看兩夫妻的童年照時，也驚覺子女是自己的翻版。

其實仔女將我們的樣子撈得幾勻，有點似我，又有點似我老公。我的親戚當然覺得似我小時候多一點，但他的親戚又覺得似他，所以總括而言我們一家人都似樣，哈哈！

    點擊圖片放大
    +8
    +7

Angie從不介懷子女像誰，只要子女健康快樂成長就好，「似邊個都沒所謂，都是開心事，小朋友的樣貌經常有好多變化，所以我已不太在意像誰多一點了。」

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者︰林綺玲

相關文章

【餅印星二代】靚媽鍾嘉欣甜曬餅印全家福　大女具女神潛質細仔長髮look型爆
15:48 2021/04/05
【餅印星二代】靚媽鍾嘉欣甜曬餅印全家福　大女具女神潛質細仔長髮look型爆
【餅印星二代】唐寧餅印母女同樣笑臉親切　郭羨妮女兒擁有美人胚子
15:29 2021/04/01
【餅印星二代】唐寧餅印母女同樣笑臉親切　郭羨妮女兒擁有美人胚子
【餅印星二代】陳豪孻女盡得陳茵媺靚基因如餅印　鄭嘉穎大仔性格輪廓似足爸爸
12:06 2021/03/22
【餅印星二代】陳豪孻女盡得陳茵媺靚基因如餅印　鄭嘉穎大仔性格輪廓似足爸爸
新手爸媽 育兒心得 家庭關係 夫妻之道 星二代 娛樂人物職業 林芊妤 翟德彥 張頴康 麥雅緻

最高瀏覽

【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
16:10 2021/04/06
【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
【人生如戲】兒子結婚娶新抱變嫁女　奶奶一看新娘胎記︰是我失散的女兒
12:43 2021/04/06
【人生如戲】兒子結婚娶新抱變嫁女　奶奶一看新娘胎記︰是我失散的女兒
【暖心外傭】暖心外傭用少主舊衫縫小被被　港媽大讚有心機：全部都係珍貴回憶
12:33 2021/04/06
【暖心外傭】暖心外傭用少主舊衫縫小被被　港媽大讚有心機：全部都係珍貴回憶