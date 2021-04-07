【餅印星二代】Coffee林芊妤兒子像迷你餅印老公　張頴康麥雅緻仔女似父母混合體【多圖】

▲ Coffee林芊妤的兒子勁似爸爸，而張頴康和麥雅緻一對仔女則似父母混合體。

近年愈來愈多靚媽藝人加入「曬娃一族」，在社交平台樂於分享一家人的生活點滴，當中不少星二代的樣子都盡得星爸媽遺傳，十足餅印一樣萌爆。

Coffee老公翟志榮及兒子

成為最紅KOL兼瑜伽達人的林芊妤（Coffee），於2018年與銀行任職的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮結婚，育有2歲半兒子翟德彥（翟伯伯）。

31歲的Coffee一直渴望生多個小朋友，可是她於本月4日在社交平台透露第二胎不幸流產，但她很快振作起來，並為自己打氣：「下次繼續努力吧！」她又安慰粉絲說：「我沒事！」Coffee慶幸這段日子有愛兒陪伴，帶給她快樂，所以元氣都回來了。

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兒子翟伯伯的樣子似足爸爸翟志榮，Coffee接受TOPick訪問時稱，出街有99%的人都說兒子似爸爸，但Coffee都感到開心，始終兒子是男孩子，似爸爸都是好事，可以保護媽媽。

▲ 翟伯伯與爸爸是餅印父子。（Coffee's IG圖片）

Coffee笑稱，老公的眼睛較小，兒子總算有對大眼較似她，「因為夠大！耳仔都似我，總要找一些部位似我，哈哈！」至於兒子的性格則混合了父母，

好癲、好玩方面似我，但有時他頗內向、怕醜、倔強就較似我老公。他連穿衣都似我老公，不喜歡花巧、不喜歡襯衫，唉……

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Coffee是著名的瑜伽達人，教做運動減肥出晒名，有時她的運動影片都有翟伯伯現身。Coffee大讚兒子的合作度好高，例如她想母子合作玩些瑜伽動作，兒子一聽指令就明。

叫他爬上去捉住（腳部），他好聽話即刻捉住，他亦做到我要求的動作，不必take 2。

▲ 張頴康麥雅緻一家四口生活貼地。（張頴康麥雅緻facebook圖片）

張頴康麥雅緻及子女

另一對恩愛夫妻張頴康和麥雅緻於2012年結婚，兩年後誕下女兒「小豆」張雅喬，2017年10月再添一子「小花生」張迅橋，組成一個「好」字。

麥雅緻（Angie）接受TOPick訪問時指出，兒子的樣子較像她，女兒則較像爸爸，尤其是大眼晴，並擁有深深的雙眼皮；細仔的眼睛相對較小，但皮膚較白淨，小豆的膚色則偏黑。至於仔女的性格，Angie覺得各有部分似父母，笑稱比較硬頸的部分似老公。

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雖然小豆與阿康的雙眼及神情相似，其實小豆與小時候的Angie簡直倒模一樣！證明小豆是混合了父母的外貌，當Angie翻看兩夫妻的童年照時，也驚覺子女是自己的翻版。

其實仔女將我們的樣子撈得幾勻，有點似我，又有點似我老公。我的親戚當然覺得似我小時候多一點，但他的親戚又覺得似他，所以總括而言我們一家人都似樣，哈哈！

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Angie從不介懷子女像誰，只要子女健康快樂成長就好，「似邊個都沒所謂，都是開心事，小朋友的樣貌經常有好多變化，所以我已不太在意像誰多一點了。」

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記者︰林綺玲