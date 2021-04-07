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【入屋犯法】涉騙女童開門入屋爆竊　無業男女提堂還押候訊

社會 14:26 2021/04/07

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無業男女涉騙女童開門入屋爆竊，今（7日）被押解到觀塘裁判法院提堂。（經濟日報資料圖片）

無業男女於秀茂坪安達邨一單位外，涉砌詞誘使單位內1名女童開門後，兩人進入單位內偷去現金，以及總值5,600元的金頸鏈及黑色手提電話。涉案男女今（7日）被押解到觀塘裁判法院提堂，兩人被控1項入屋犯法罪，暫毋須答辯以待認人手續。裁判官拒絕兩被告保釋，兩人還押警方看管至4月12日再訊。

女被告黃煥星（38歲），男被告王嘉業（47歲），兩人均報稱無業，同被控1項入屋犯法罪。控罪指，2人於2021年4月1日侵入秀茂坪安達邨某單位，在該處偷竊現金港幣1,300元、1條金頸鏈及1部黑色手提電話，總值5,600元，而上述物品屬女童X及女子Y的財產。

案件今提堂，控方申請案件押後，被告暫毋須答辯，以安排認人手續，並反對被告保釋。

辯方有保釋申請，惟裁判官拒絕被告保釋，案件押後4月12日再訊，期間2名被告還押警方看管。

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記者：王仁昌

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