  • 24°C
香港時間 : 2021407日 (週三) 17:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解構心機女】何雁詩累鄭俊弘被封軟飯王　朱敏瀚爆馮盈盈最有機心

娛樂 16:50 2021/04/07

分享：

熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

何雁詩自爆連累老公被封軟飯王。

TVB的J2台新節目《解構心機女》在日前播出的第5集，邀來何雁詩及朱敏瀚任嘉賓，眾人討論男女間約會的問題，包括由誰來點菜及結帳等。當中何雁詩大爆早年外出食飯主動結帳，因此累當時為男友現在是丈夫的鄭俊弘被封「軟飯王」。

其實《解構心機女》節目裡主持人先說到情侶間的對答或充滿機心，有不少「陷阱問題」令男生難以回答。

何雁詩無意間對老公作出「投訴」，表示常問丈夫鄭俊弘「我今日有甚麼不同？」，可是他總答不上，何雁詩沒好氣說：「明明今早跟他說我去整睫毛，晚上問他『今日我有甚麼不同？』，他只會話：『靚了！』」不過何雁詩接納這答案，稱只因自己真的變靚了。

【解構心機女】江嘉敏賣口乖稱馮盈盈做師姐　FYY不領情：我受唔起！

鄭俊弘慘被封軟飯王

另外，當探討女生應否主動結帳時，只得何雁詩舉起交叉牌，她說：「解釋一下先，以前我會說不如AA制或者我結帳啦，但之後好多次被影到，見到我埋單，就說那個男生食軟飯啦，真的是慘痛經歷。」

在旁的主持馮盈盈表示同情，何雁詩續說：「上網買餸自己付錢可以，或私底下跟對方拆帳都沒所謂，但在外面一定給他面子，要讓男仔結帳。」

至於馮盈盈自爆，在18歲時開始獲不少男生邀約食飯，她在赴約前向爸爸取經，問他應否主動結帳，她說：「爸爸說：『你是馮家女兒，一定要你結帳，不可丟臉。』」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

朱敏瀚指馮盈盈有機心

另外，節目播映期間有段小插曲，只見馮盈盈穿的Tube Top不斷向下滑，甚至露出打底的黑色Bra邊。

故最後主持人再問朱敏瀚誰最有機心時，朱敏瀚依然指是馮盈盈，因為對方的打扮甚有機心。

【解構心機女】傳跟江嘉敏反面一年終要合作　馮盈盈大方請「死敵」飲奶茶

    點擊圖片放大
    +9
    +8

富家女何雁詩

鄭俊弘跟何雁詩去年11月結婚，有指何雁詩是富家女，爸爸於內地開設多間公司，在香港擁有3個價值超過6000萬之物業，身家估計最少有6億。

而鄭俊弘跟她結婚被指升呢成為「6億女婿」，不過何雁詩曾在媒體訪問中強調兩人至今依然財政獨立，外出吃飯時會輪流付款，一班朋友食飯時，何雁詩更會讓老公鄭俊弘結帳。

同場加映：龔嘉欣專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【師父有請】賴慰玲+何雁詩爆閨密共愛一個男生　余德丞因一個理由不愛蔡思貝
16:07 2021/03/22
【師父有請】賴慰玲+何雁詩爆閨密共愛一個男生　余德丞因一個理由不愛蔡思貝
【陀槍師姐2021】鄭俊弘邀李丞責睇風水令愛巢曝光　何雁詩家中有私人錄音室【有片】
16:20 2021/02/24
【陀槍師姐2021】鄭俊弘邀李丞責睇風水令愛巢曝光　何雁詩家中有私人錄音室【有片】
【陀槍師姐2021】爆何雁詩迷戀MIRROR　鄭俊弘不介意預告情人節放閃
12:40 2021/02/05
【陀槍師姐2021】爆何雁詩迷戀MIRROR　鄭俊弘不介意預告情人節放閃
馮盈盈 何雁詩 鄭俊弘 朱敏瀚 娛樂人物職業 演員 家庭教育 家庭關係 歌手 夫妻之道

最高瀏覽

【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
16:10 2021/04/06
【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
【人生如戲】兒子結婚娶新抱變嫁女　奶奶一看新娘胎記︰是我失散的女兒
12:43 2021/04/06
【人生如戲】兒子結婚娶新抱變嫁女　奶奶一看新娘胎記︰是我失散的女兒
【暖心外傭】暖心外傭用少主舊衫縫小被被　港媽大讚有心機：全部都係珍貴回憶
12:33 2021/04/06
【暖心外傭】暖心外傭用少主舊衫縫小被被　港媽大讚有心機：全部都係珍貴回憶