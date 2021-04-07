【解構心機女】何雁詩累鄭俊弘被封軟飯王　朱敏瀚爆馮盈盈最有機心

▲ 何雁詩自爆連累老公被封軟飯王。

TVB的J2台新節目《解構心機女》在日前播出的第5集，邀來何雁詩及朱敏瀚任嘉賓，眾人討論男女間約會的問題，包括由誰來點菜及結帳等。當中何雁詩大爆早年外出食飯主動結帳，因此累當時為男友現在是丈夫的鄭俊弘被封「軟飯王」。

其實《解構心機女》節目裡主持人先說到情侶間的對答或充滿機心，有不少「陷阱問題」令男生難以回答。

何雁詩無意間對老公作出「投訴」，表示常問丈夫鄭俊弘「我今日有甚麼不同？」，可是他總答不上，何雁詩沒好氣說：「明明今早跟他說我去整睫毛，晚上問他『今日我有甚麼不同？』，他只會話：『靚了！』」不過何雁詩接納這答案，稱只因自己真的變靚了。

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鄭俊弘慘被封軟飯王

另外，當探討女生應否主動結帳時，只得何雁詩舉起交叉牌，她說：「解釋一下先，以前我會說不如AA制或者我結帳啦，但之後好多次被影到，見到我埋單，就說那個男生食軟飯啦，真的是慘痛經歷。」

在旁的主持馮盈盈表示同情，何雁詩續說：「上網買餸自己付錢可以，或私底下跟對方拆帳都沒所謂，但在外面一定給他面子，要讓男仔結帳。」

至於馮盈盈自爆，在18歲時開始獲不少男生邀約食飯，她在赴約前向爸爸取經，問他應否主動結帳，她說：「爸爸說：『你是馮家女兒，一定要你結帳，不可丟臉。』」

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朱敏瀚指馮盈盈有機心

另外，節目播映期間有段小插曲，只見馮盈盈穿的Tube Top不斷向下滑，甚至露出打底的黑色Bra邊。

故最後主持人再問朱敏瀚誰最有機心時，朱敏瀚依然指是馮盈盈，因為對方的打扮甚有機心。

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富家女何雁詩

鄭俊弘跟何雁詩去年11月結婚，有指何雁詩是富家女，爸爸於內地開設多間公司，在香港擁有3個價值超過6000萬之物業，身家估計最少有6億。

而鄭俊弘跟她結婚被指升呢成為「6億女婿」，不過何雁詩曾在媒體訪問中強調兩人至今依然財政獨立，外出吃飯時會輪流付款，一班朋友食飯時，何雁詩更會讓老公鄭俊弘結帳。

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