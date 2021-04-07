【8.31集結案】黎智英求情指集會較同日其他事件和平　楊森指不認錯不求情

▲ 楊森今於庭上親自陳詞。(馮漢柱攝)

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨前主席楊森及職工盟秘書長李卓人，涉於2019年8.31參與於灣仔修頓球場起步的「為香港罪人祈禱大遊行」，3人同被控明知而參與未經批准集結罪，今（7日）於區域法院承認控罪。黎的代表大律師求情指此次集會遠比同日其他事件和平。楊森則親自陳詞指，他認罪但不認錯，亦不會求情，並批評警方當日濫權，隨意禁止港人和平示威遊行，剝奪公民權利，故不惜以身試法，進行公民抗命。

3名被告為黎智英（73歲），報稱壹傳媒創辦人，今由資深大律師蔡維邦代表；楊森（73歲），報稱港大社會行政學系助理教授及李卓人（64歲），報稱職工盟秘書長，兩人分別由大律師陳偉彥及黃宇逸代表。

本案由法官胡雅文處理，胡上周已裁定黎智英等7人於涉於同年8.18組織及參與未經批准集結罪罪成，該案將於4月16日聽取求情及判刑。

本案3人同被控1項明知而參與未經批准集結，3人承認的案情指，在2019年8月30日，警方於網上得悉，有人欲於翌日在灣仔修頓球場舉行「為香港罪人祈禱大遊行」，但未有收到任何通知，故在同日的記者會中表明《公安條例》不豁免宗教遊行。

案情又指，2019年8月31日當日警方收到該集會的申請，但因公眾安全而反對申請。現場片段顯示，當日中午3名被告出現在修頓球場，當中李卓人手持「煞停警黑亂港，落實五大訴求」的標語，他亦接受訪問指當日所有遊行已遭警方反對，但仍會遊行爭取五大訴求；楊森則帶領群眾叫「五大訴求，缺一不可」等口號。

至下午1時許被告及過百名參與者離開球場，經循道衛理香港堂、警察總部、金鐘道及中環花園道，遊行至聖約翰座堂，群眾沿途高唱宗教歌曲、叫口號等，警方多次發出警告，但群眾繼續前行。期間黎智英曾受訪，稱會繼續爭取「五大訴求」，被問到是否憂慮該宗教活動會演變成遊行，黎並沒有回答。

約於下午約2時半，群眾抵達座堂，並在外唱宗教歌曲。警方再次發出警告，部分群眾向警方高呼「黑警！知法犯法！」、「黑社會！」及「黑警！還眼！」等。遊行導致交通受阻，及至晚上8時才恢復正常。

資深大律師蔡維邦替黎智英求情指，本案比起其呈上兩宗判罰款的案例較輕微。本案集結整體和平，而控方從無意證明事件中有任何暴力事件發生，群眾亦有聽從警方指示轉往下亞厘畢道，蔡強調此次集會遠比8.31當日發生的其他事件和平。

楊森親自陳詞時指，他認罪但不認錯，亦不會求情，強調自己當天因爭取更公平法例而以身試法，抗議《公安條例》惡法。楊認為當日警方發出反對通知書，違反《香港人權法》及《基本法》保障的言論、集會、遊行及示威等自由。

楊又表示，港區國安法生效後，人大修改政制，令民主大倒退，一國兩制已走向一國一制，香港被中央全面管治，楊更形容特首選舉及立法會選舉，將變成「大陸式」的選舉，即「未選已預知結果」。楊強調參與遊行正是因為他不願意看見個人權利被剝奪，反問行使公民權利為何要當權者批准。

楊批評警方當日濫權，隨意禁止港人和平示威遊行，剝奪公民權利，故不惜以身試法，進行公民抗命。餘下的李卓人將於下午求情，除黎智英因另案被還押，楊及李續准保釋。

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記者：林欣樂