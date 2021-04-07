【假冒官員騙案】少婦4天遭轉走66萬　警方拆解電話騙案實錄

▲ 電話騙案急升，警方呼籲市民小心提防受騙。圖為警察公共關係科社交媒體傳訊組高級督察鄧德陽（右起）、商業罪案調查科（反詐騙協調中心）高級督察張文瀚、警察臨床心理學家（個人心理服務） 何頴思。（陳永康攝）

電話騙案無日無之，警方最新發現假冒官員騙案大幅上升，今年首兩月已錄得64宗，涉款共8,330萬元，分別較去年同期飈升逾9成及2倍。

專家分析指，騙徒先以嚴重罪行威嚇受害人，利用一般人相信權威的心理騙取財產，「佢地心理技巧好叻」。

有主婦慘被騙徒利用，自身儲蓄加上向朋友借貸，前後被人轉走66萬元，造成巨大心理壓力，「諗過自殺，覺得自己好蠢，點解一直都唔醒」，心情久久未能平復。

家庭主婦陳小姐以往因工作關係，經常往返內地，故操得一口流利普通話，她憶述事件時仍十分自責。整個騙局歷時4天，她被至少3男1女操普通話的騙徒，以軟硬兼施手法行騙，一步一步墮入圈套。

「+86」來電 假公安套取資料

今年1月，仍在睡夢中的陳小姐接到一個「+86」區號電話來電，對方自稱是電訊公司女職員，指其在內地的電話號碼涉及上海一宗販賣口罩騙案，「佢講得出我全名，但個電話號碼唔啱。」陳小姐堅稱無辜，對方於是將通話轉駁至「內地公安部門」。

一名聲稱是上海公安局人員的男子接聽，其間不停套取陳小姐個人資料，包括香港身份證、回鄉證、家中狀況等資料，向她簡單了解過事件後，便指示她登入一個虛假的內地執法部門網站。「執法人員」隨即指控她除了口罩案外，更涉一宗洗黑錢案，搜獲陳小姐名義的銀行卡，並嚴厲警告她切勿在本港報警，「佢話單案件涉及香港警隊高層貪污，驚會走漏風聲」，同時透過通訊軟件向陳小姐寄出「公安委任證」、蓋上官方印章的拘捕令等幾可亂真的文件。

騙裝「防毒軟件」 實則盜密碼

陳小姐大呼冤屈，「我明明無做過，好想證明自己清白。」該假公安便表達「關懷之情」，指估計她的個人資料已遭盜用及開設銀行戶口洗黑錢，因此要資產審查，着她交出網上理財戶口，證明其清白和保護她，又承諾她只要配合當局調查，不外揚此事。此時陳小姐的恒生銀行戶口已被人先後轉走21萬元。

不知是巧合還是不幸，陳小姐在受騙前的經歷令她不虞有詐，「之前社交平台咁啱俾人hack咗」，騙徒更緊貼時事，主動提起2018年3月國泰航空外洩客戶資料事件，「以前返內地成日搭國泰」，種種疑假似真的事件，令她對公安的身份深信不疑。

陳小姐使用蘋果手機，騙徒以該電話不安全為由，要求她購買一部Android新手機、出一張新電話卡，及要她到中國銀行申請新戶口，並安裝一個「防毒軟件」。警方估計，應是騙徒常用的「安全防衞」木馬程式，實則盜取網上理財密碼、截取受害人短訊。

被逼向朋友借錢 曾有輕生念頭

她憶述，至第3天有「執法人員」與「檢察官」視訊通話，前者為她求情，獲答允將原本2年的「凍結令」縮短，但要7天內繳交100萬元保證金，「我真係無能為力」，騙徒便慫恿她以周轉不靈為由向朋友借錢，最後借得46萬元放入中銀戶口，「我從來冇問過人借錢，佢（騙徒）又係咁逼我（就範），我好難堪。」直至丈夫發現戶口有款項轉走，陳小姐亦未能聯絡上騙徒，「我先至醒，走去報警」，但最終只追回約40萬元。

只4天時間，被騙錢甚至欠下巨額債務，陳小姐至今仍心有餘悸，受訪時提到傷心處仍禁不住飲泣，自言「好蠢，點解一直都唔醒」，身心俱疲下一度有輕生念頭，幸獲丈夫及家人無限支持。她坦言日後會對陌生來電有戒心，不會輕信別人，「連今次警方約我嚟訪問我初時都唔信」。

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記者：蘇文軒