【防騙月】警務處副處長蕭澤頤客串「反詐時速」　拍片宣傳防騙訊息

▲ 蕭澤頤（右）參與拍攝警隊防騙宣傳短片。

求職騙案受害者眾，除依賴警方執法，學懂防騙才可勝於一切。4月為警方的「防騙月」行動，警方反詐騙協調中心推出全新防騙宣傳短片，早前拍攝過《守城》宣傳片的警務處副處長（行動）蕭澤頤，再次粉墨登場。

警方在本月起展開連串「防騙月」宣傳活動，其中重點宣傳項目，是邀得蕭澤頤參演最新防騙宣傳短片《反詐時速》。長約4分鐘的短片講述蕭到訪反詐騙協調中心，其間遇上銀行轉介來電，一名婆婆懷疑遇上假冒官員騙案，已將10萬元匯至指定戶口。他即場指揮同袍進行執法行動，成功攔截已轉帳款項，又指示警員趕往銀行拘捕騙徒。

此外，商業罪案調查科（反詐騙協調中心）高級督察張文瀚表示，反詐騙協調中心網頁已於本月1日推出，會以短片及文字發布最新防騙資訊，包括騙案新聞、罪案數字及警方執法成果等。網頁亦計劃於今年第三季提供訂閱功能，讓市民可登記電郵地址接收防騙資訊。

警方亦會在本月舉行「防騙Everywhere」活動，警隊吉祥物「提子」連同宣傳車巡邏各區街頭、學校，呼籲公眾提防騙子。

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記者:蘇文軒