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【假冒官員騙案】高級督察「墮」電話騙局　智鬥6天蒐證

社會 09:02 2021/04/07

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警察公共關係科高級督察鄧德陽(右)早前曾遇電騙，與騙徒鬥智鬥力。(陳永康攝)

電話騙徒猖獗，多漁翁撒網找尋獵物。有高級督察早前遇上與陳小姐相類似的騙案，於是將計就計，冀深入了解箇中犯案手法，與騙徒周旋6天後蒐證，並公開經過提醒市民慎防受騙。

視像通話 「其實只係一張相」

警察公共關係科社交媒體傳訊組高級督察鄧德陽表示，去年約9月時收到有「+852」區號的錄音來電，手法與陳小姐經歷大致相同，指控他曾發送大量詐騙短訊，要限制其通訊服務，他便意識到是詐騙，不久電話再轉駁至「內地官員」並要求視像通話。他按指示做，屏幕一度出現一名穿制服的疑似內地執法人員，但匆匆數秒後，對方以訊號不良為由掛綫，他笑言，「細心一睇其實只係一張相嚟」。

假裝受騙的鄧Sir，被勒令提交個人資料，登入騙徒提供的虛假內地執法部門網站，又見到內地傳票，內容提及他涉嫌利用內地戶口「洗黑錢」，資產已遭凍結。

隨後「執法人員」訛稱向「檢察官」求情，獲答允加速偵查，要求他開設全新的網上銀行戶口、買新手機，並指示他點擊一個「最高人民檢察院」「.apk」檔案連結的木馬程式，企圖盜取其銀行及手機資料。

通過6天約10小時通話、文字信息聯絡，鄧Sir掌握犯案手法後即表露身份，對方始罷休。他其後將資料轉交同袍跟進，但估計騙徒身在海外，大大增加追捕難度。

鄧Sir總結與騙徒交手經過，認為騙徒以軟硬兼施手法「甚懂捉心理」，加上騙徒「叫得到我全名」，估計其個人資料有機會從不同渠道流出，呼籲市民好好保護個人私隱，並透過公開其「放蛇」過程，讓公眾提高防騙意識。

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記者：蘇文軒

罪案 科技罪案 欺詐罪 警務處

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