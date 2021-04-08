【名媛創業】「蘭桂坊之父」盛智文新抱創業賣珠寶　Melinda愛煲中式宮鬥劇取設計靈感

▲ 「蘭桂坊之父」盛智文的新抱Melinda Zeman創業賣珠寶，這位中非混血兒原來愛煲中式宮鬥劇，從皇族穿戴中取設計靈感。

新晉品牌要最快給消費者認識，除了銀彈宣傳攻勢外，品牌背後牽涉到名人或影星都可以有助品牌增加收視。最近的例子有面世不久的珠寶品牌BOUCHIER，設計師Melinda Zeman是有「蘭桂坊之父」之稱盛智文（Allan Zeman）的媳婦，究竟這位中非混血兒如何建立自己事業？由她娓娓道來就最好不過。

一直以來，有不少人加入設計行列，當初最主要的原因都是因為在市場上找不到心頭好，繼而自己動手創作起來，例如己經由時裝轉戰於藝術領域的Helmut Lang是其一。今次將焦點放在香港，由Melinda Zeman創立的珠寶品牌BOUCHIER就是另一個例子。

▲ Melinda Zeman於美國修讀傳理系，5歲時來港定居給婆婆一手湊大，被問到身為中非混血兒，可有受到不公平的對待？她說：「我成長於八、九十年代，幸運的是由讀書和出來工作都沒有遇過不公平的對待，由此可見香港是一個國際化的城市。」（攝影：湯炳強）

當然，相對於一些響噹噹的名字，BOUCHIER儼如一個嬰兒般還處於起步階段，但設計上來得有板有眼，而且還挾著「蘭桂坊之父」之稱盛智文的媳婦之名，BOUCHIER行的第一步肯定比別人走得順暢，但大家亦可能小覷了Melinda Zeman這位中非混血兒的努力。她說：

我和他（盛智文）所做的東西非常不同，他做飲食和地產生意，自己則是做創作，兩者有著很大分野，當然如果我是從事飲食又另當別論，所以暫時我並不介意大家認識BOUCHIER時，以他作為引子。

不錯，品牌要多人認識、第一步有星級顧客或名人推介自然事半功倍，但要成功，生意細水長流，產品設計獨特和高品質兩者缺一不可，Melinda本身沒有修讀過珠寶設計，但憑著自身多元化成長背景和朋友的幫忙為品牌奠下基礎。

希望大家開心的初心

操著一口流利廣東話的Melinda說：

父親是非洲迦納人、母親是香港人，丈夫是猶太人，由小到大都身處於multi-culture的環境中成長，我很喜愛看《National Geographic》頻道和宮廷式的電視劇，例如《還珠格格》、《甄嬛傳》和近年的《如懿傳》都有看，哈......我會被劇中皇族所佩戴的首飾吸引著。

不過，她感到可惜的是，香港的首飾設計都趨於傳統的款式居多，碰巧朋友的家人經營首飾製造，背後更為不少著名的珠寶品牌生產首飾，於是，她忽萌奇：「想何不自己負責設計，然後交由從事珠寶生產的朋友代為生產，藉此滿足自己心裏的創作慾？」

於是，坐言起行，而幸運的是，她感到當佩戴著由自己設計的首飾時，最想不到的是，身旁有不少朋友感到極大興趣，從而直接促成我有信心建立自己品牌的珠寶。

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還記得最初推出的項目是手鏈，款式上以簡單易於佩戴為主，務求由日間穿Uniqlo tee到晚上穿CHANEL tweed jacket的女士們都可以佩戴。

Melinda設計的首飾，入門價以萬多元起，目的是希望做到大家都應付得來。至於說到最能代表品牌和最暢銷的設計，就是一些富豐富色彩的首飾，有這個設計意念，全因為今天世界上的人和事都來得太混亂，她希望透過色彩繽紛的寶石和18K黃金，為大家帶來喜悅的心情。

不要放棄的精神

由誤打誤撞的個人興趣到成為全職珠寶設計師，Melinda坦言，直到今天很多事都一手一腳自己來做，例如簡單如Instagram相片上載等都不假手於人，特別是她認為在這個經濟不明朗和疫情籠罩全球的今天更是須要努力。

Melinda的品牌於兩年前成立，因為遇上社會運動和疫情而將不少計劃阻遲，不過，她表示，每當自己感到迷茫時，唯一可以做到的，就是問自己當初成立BOUCHIER的初心究竟是甚麼的一回事，答案就是希望從首飾中帶出開心。

與此同時，這幾年不難發覺愈來愈多女士經營小生意，在本地社會男女平等比以前好好多，BOUCHIER作為一個女性銷售給女性的品牌，我希望女性們在工作上都能夠堅持到底，抱著永不放棄的精神。

產品查詢：On Pedder（2118 3489）

記者：何偉雄