【新冠肺炎】今日新增8宗確診個案　包括2宗源頭不明本地個案

▲ 今日新增8宗確診個案。

本港疫情持續，今日（7日）再有源頭不明個案。衞生防護中心公布，今日新增8宗確診個案，6宗輸入個案及2宗本地源頭不明感染個案；今日另錄得約10宗初步確診個案，大部分為輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生將下午出席疫情記者會交代。

今日兩宗源頭不明個案均涉屯門居民，當中包括一名於中環會德豐大廈工作的41歲男子。詳情即看：【下一頁】

今日再多3宗輸入個案患者帶「N501Y」變種病毒株，分別由巴基斯坦及菲律賓抵港。詳情即看：【下一頁】

今日錄得約10宗初步確診個案，包括一名居屯門友愛邨愛暉樓3座的7旬老婦。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩