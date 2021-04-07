【提防小偷】深水埗購物屢遇扒手　港男險被剪背囊偷銀包

▲ 深水埗購物屢遇扒手，港男險被剪背囊偷銀包。

到人多擠逼的地方購物時，切記保管好財物，提防扒手。近日有網民在社交網站發文，指在深水埗電子特賣城險被偷銀包，當時一位伯伯突然貼近事主身旁，他察覺有異，於是走開，後來在店外想取出銀包是，發現拉鏈斷軌，認為伯伯想「打荷包」，呼籲大家要小心。

事主於Facebook群組「深水埗街坊會」發文，指自己上周六（3日）到深水埗電子特賣城購物，排隊期間一名伯伯突然貼近事主，他見勢色不對已多次示意他走開少少，但最後察覺有異決定離開，後來他在店外打算取出銀包，卻發現背包的拉鏈斷軌，

好明顯嗰個呀伯係想打荷包，用利器想剪開拉鏈偷嘢！個袋而家要報廢。

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他指之前亦曾在深水埗電子特賣遇過小偷，當時一名嬸嬸不斷用籃撞他的腳，他轉身查看時，發現她「一枝箭向住人群反方向衝出門口」，其後袋子背後銀包位「多咗兩個窿」，小腿亦更被撞瘀。事主藉此提醒大家：

大家去開嗰邊，尤其是假日去時記得小心！還有要特別留意啲老年人！因為我兩次被落手時，發現都係50歲以上人士作案！

貼文引起網民關注，不少人留言感謝事主提醒，又指店鋪太過擠逼，讓小偷有機可乘，並分享防盜心得。點擊下圖即睇：

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責任編輯：羅嘉欣