【感動她77次】阿Sa新片延續《原諒他77次》故事　蔡卓妍：尋找愛的真諦

▲ 《感動她77次》

新片《感動她77次》將於5月14日上映，影片由邱禮濤執導、改編自李敏原著小說，蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪、馬里奧毛瑞爾（Mario Maurer）、惠英紅等主演，故事承接2017年上映的《原諒他77次》。

當年《原諒他77次》票房頗理想，阿Sa直言屬意料之外：「《原諒他77次》是齣愛情電影，女性觀眾會喜歡，我不感到意外，但在網上，竟然看到有很多男性觀眾寫影評，他們看戲後會反思自己的問題，這般踴躍的反應，確實令我十分詫異！」

▲ 阿Sa與小紅姐在《感動她77次》有不少對手戲。

阿Sa進一步剖析稱：「上集男女主角因大大小小的問題而爭吵，我其實有點不太理解，女生為甚麼會因芝麻綠豆的小事而發怒？男生又為甚麼會處理得這麼差？」

她表示，很多問題理應可避免：「現實生活中，相處就是一個大學問，無論是與情人、家人或朋友，始終需要留有一份尊重，這是人與人之間相處的基本要訣。」

▲ 被譽為「泰國第一帥」的馬里奧參演。

至於今次新作《感動她77次》內，阿Sa與紅姐的母女戲份將會加重，另有被譽為「泰國第一帥」的男神馬里奧參演，這次更是他首次接拍港產片，與阿Sa大演對手戲。

她笑道：「今次會加入好多喜劇元素，還有令人感動的親情部分，我飾演的Eva在適婚的年齡下，到底要不要選擇婚姻這條路？我覺得，《感動她77次》可以帶領大家尋找愛的真諦！」