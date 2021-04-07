【變種病毒】再多3宗輸入個案患者帶「N501Y」變種病毒株　由巴基斯坦及菲律賓抵港

▲ 當局公布今日再多3宗名患者帶「N501Y」變種病毒株。（梁偉榮攝）

本港疫情持續，衞生防護中心公布，今日新增8宗確診個案，6宗輸入個案及2宗本地源頭不明感染個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生將下午出席疫情記者會交代。

6宗輸入個案中，患者分別由巴基斯坦、埃及、菲律賓、印度抵港。當中有3人驗出帶「N501Y」變種病毒株，包括由巴基斯坦抵港的一名4歲女童及44歲男子，二人均在3月23日乘EK384抵港，於檢疫中心確診；另有一名42歲女士，3月25日乘5J272由菲律賓抵港。

本港至今累計有178人帶「N501Y」變種病毒株，其中71宗為英國變種病毒株、20宗是南非、5宗是巴西、70宗是暫未分類，另有12宗因病毒株分量問題不能化驗。

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記者：郭詩詩