【林鍾一戰】擁億計身家鍾培生公開擇偶條件　30歲單身未成家立室：是我的問題

▲ 縱橫情場難避「感情騙子」，鍾培生支持本土派：「每次都撐港女！」

撇開「工廈大王」鍾江海孫子之名，鍾培生還是「香港電競之父」、旗下公司資產逾億元的老闆。年僅30歲，可說是事業有成筍盤，雖然曾與不少女藝人傳過緋聞，卻從未公開過任何一位女朋友的身份。

鍾培生的感情世界撲朔迷離，他本人承認於事業外，個人的目標是希望成家立室，不過自覺仍未定性、性格未夠完美，更直認：「是我的問題。」一向形象予人沙塵牙擦的鍾培生，竟如此形容自己。

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▲ 鍾培生直言面對感情時，頭腦非常清晰理性。（湯炳強攝）

量化感情注定失敗

30歲的鍾培生現時單身，坦言早於24歲已想成家立室，但對感情亦很認命，自知未能強求：「在這方面很渣、很有問題，我喜歡把感情量化。」

所謂的量化，是鍾培生會把他的願望清單，與女生的條件作對比：「我想一個女生給我ABCDEFG，但當她只能給我ABC，那我也只能還她ABCD，我會不欠她，但亦不會多給，這樣去量化感情，注定會失敗。」

說話直率的鍾培生，在感情上亦直來直往：「很多時一開始已講明不會拍拖和結婚，只會私下約會。結束時代表大家要修的課已完結，緣份亦隨之結束。當然也想要有長久的對象，但一直都遇不到的話，問題不在別人，而是在我身上。在這方面我仍未定性，還是很喜歡靚女。」

拒予假希望

鍾培生不時強調，不喜歡給別人「假希望」：「我很重視節日，即使情人節本來有幾個靚女都可陪我，但如果對方未能滿足我所有條件，不希望給假希望對方，寧願選擇自己一個。」

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▲ 過去不時邀請女藝人與他合作拍片。（Facebook圖片）

亦因為不給別人假希望，鍾培生與每位舊情人再見亦是朋友：「別人分手這麼多怨氣，是因為給了對方假希望，我不騙人，一開始就講明自己是怎樣的人。我能給70分，但我會說只能給你50分，最後做的比說的多，所以每個女生分開後都很感激我。」

擇偶條件

感情是很玄妙的事，即使鍾培生再喜歡靚女，與對方的緣份也未必憑一眼定生死。

不過他卻直言自己的時間花得很清楚、揀朋友亦會很小心：「一是令我思維上進步的人，二是能給我很多錢賺的人。女生來說，希望她能協調我的私生活，在我放鬆時希望見到她，要能夠跟我聊天、分析，不是那種只會食飯飲酒睡覺、不能跟我溝通的女生。」

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▲ 或者邀請香港小姐與他參與慈善活動。（Facebook圖片）

不過他也留有餘地：「將來可能會為另一半放棄一些要求，始終不同階段追求的女性都不一樣。我會去改變自己，當你變得完美自然會吸引到完美的人。」問到自覺需要改進的地方，鍾培生直指：「花心，不過我花心得來好專情，如果那個女生能夠滿足我所有的要求，我就只會跟她一個在一起。」

講到他的擇偶條件，除一直強調的「樣靚身材正」，還指要聰明、善良和孝順。對於樣貌，他非常堅持：「靚女有好多種，醜就得一種，醜的那種就是『No，Thank You！』」

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追女把戲

以為家財萬貫又目標為本的鍾培生不喜歡耍花招哄女生，他聞言馬上否認：「我當然Sweet到爆啦！試過把用過的把戲拍進去我為了圓電影夢的微電影《完美人生》，有戀人的時候我會好Sweet、做好多手作仔。」

故事中的把戲包括二次創作搞笑甜蜜圖、送朱古力蛋驚喜等等，鍾培生自認屎橋多到爆：「平時拍片完全不用寫稿，一Roll機就可爆6、7集內容，以前會把這些屎橋放在女生身上，現在會提醒自己色字頭上一把刀，溝少點女、做多點正事。如果當時把那些心機放在工作或拍YouTube，可能我的成績會更卓越。」

▲ 鍾培生執導的微電影《完美人生》呈現他追女生時的絕橋。（影片截圖）

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雖然鍾培生擇偶挑剔，但同時吸引到「倒追」他的女生，他直指倒追他的女生分兩種：「一種是想當我背後的女人，見到我的弱點想扶起我、讓我做更好的鍾培生。一種覺得我是偶像，在我回家後還要是扮演『鍾培生』。前者想做我奶媽，後者當我是神，不過兩種都OK。」

「戀愛中伏」

鍾培生自認觀人於微、看人非常之準，全因年輕的時候經常被騙，練就出一身「功夫」：「性格很難騙人，很多時一看就知道甚麼底子。過去遇過太多扮豬食老虎、用旁門左道的男男女女，起初會反思是否物以類聚、我用歪念去猜度人，後來才知道不是。」

▲ 鍾培生坦言父母也希望他找個同聲同氣的女朋友。（Facebook圖片）

於是鍾培生每遇「騙子」就提升自己，希望以吸引力法則把他們排除在外。

不過難免會有「中伏」時，而他中伏的問題也頗搞笑：「中伏最多是身材方面，台灣女仔Push Up好厲害，會推大兩至三個Cup，如果香港或者內地女生，Push完會怕你看不到，一定會展示出來。」

他繼稱：「但台灣女生Push完再穿毛衣，表現出純情一面，實情內裡是騙人的，真的會生氣！」所以每當網上討論區有關內地港台女生的比較，鍾培生一定力撐「港女」：「我每次都留言撐港女、支持本土派，港女數100個缺點，都還是最好，未來另一半當然想要港女。」

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▲ 鍾培生最愛還是「港女」。（湯炳強攝）

講到在戀情關係中的「底線」，鍾培生直指不會幫女朋友拎手袋，但問到會否為對方買衛生用品，他多作考量：「家裡除了我跟我爸，全都是女人，怎會怕解決不了。我有足夠的能力找人變出來，或者打個電話就可以了。如果她要求我親自去買，是否有點變態？我認識的女生都不會這樣幼稚。」

鍾培生口裡說著不會抗拒親自去買衛生用品，但卻強調不會讓這件事情發生。

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記者：陳心怡

同場加映：何遠東訪問