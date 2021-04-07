【12港人案】李宇軒被控勾結外國勢力等3罪再訊　案件將轉介高院審理

▲ 李宇軒被控勾結外國勢力等3罪再訊，案件將轉介高院審理。（陳靜儀攝）

12名港人案中李宇軒涉串謀他人請求外國對香港或中國實施制裁，違反國安法，被控串謀勾結境外勢力危害國外安全等3罪，今（7日）於西九龍裁判法院再提訊。李完成檢疫後，今首度出庭，暫毋須答辯。控方申請轉介高等法院審理，案件押後5月18日作交付程序，李沒有保釋申請，續須還押候訊。律師陳天立及大律師羅達雄今代表李，陳於庭外澄清絕對非官派律師，指基於李的意願，但不想透露如何接觸。

被告李宇軒（30歲）被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國外安全、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥等共3罪。

李完成隔離檢疫後，今首度出庭應訊，李身穿白色襯衣及配戴眼鏡，庭上神色正常，應訊期間數次望向旁聽席方向，惟未有向任何人打招呼或作任何表示。

▲ 李宇軒完成隔離檢疫後，今日首度出庭應訊。（陳靜儀攝）

控方今指已索取律政司指示，申請案件轉交高等法院原訟庭審理，期間續反對被告保釋。

李今由大律師羅達雄及律師陳天立代表，羅指李沒有保釋申請，並放棄8天覆核權利。

裁判官將案件押後5月18日，於西九龍裁判法院作交付程序，期間被告續須還押。

▲ 李宇軒由大律師羅達雄（左）及律師陳天立（右）做代表，陳澄清兩人「絕對非官派」律師。（陳靜儀攝）

羅及陳離開法庭時，陳澄清兩人「絕對非官派」律師，惟被問及如何接觸到本案時，陳指毋須透露如何接觸，及後稱是基於當事人意願，不想透露。兩人其後經法院地庫，乘坐私家車離開法院。

控罪指，被告於2020年7月1日至2021年2月15日在香港與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉袓廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員對香港或中國實施制裁、封鎖或其他敵對行為；及於2020年7月至8月23日知悉自己有罪，而串謀陳、黎及其他人協助自己離開到台灣，意圖妨礙拘捕或檢控。

▲ 代表李宇軒大律師羅達雄及律師陳天立離開法庭。（陳靜儀攝）

無牌管有彈藥罪則指，被告於2020年8月10日在沙田希爾頓中心某單位內，無牌管有232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。

另外，47名參與民主派初選人士涉違國安法，早前被控串謀顛覆國家政權罪，案中有11人准保釋外出候訊，餘下36人則續還押候訊，其中吳政享今於西九龍裁判法院作保釋覆核，吳今天沒有律師代表，他放棄保釋申請，但保留8天覆核權利；吳續還押至4月14日再訊。

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記者：王仁昌