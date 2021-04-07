【新冠肺炎】屯門醫院7旬老婦初步確診　同病格7名病人被列為密切接觸者須檢疫

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。(粱偉榮攝)

本港疫情持續，今日（7日）再有源頭不明個案。衞生防護中心公布，今日新增8宗確診個案，6宗輸入個案及2宗本地源頭不明感染個案。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，昨日中午屯門醫院一名70歲女病人因跌倒經急症室入住內科及老人科病房，院方為其作病毒測試，其後初步確診。院方安排其到隔離病房接受治療，經接觸追蹤後，同病格7名病人被列為密切接觸者須檢疫。該名病人於住院期間一直有佩戴口罩，亦無接受過高風險程序，醫護亦有穿著合適的個人防護裝備，故無醫護被列為密切接觸者，涉事病格亦已清潔消毒。

何婉霞續指，截至今日早上9時，過去24小時再多8名病人出院，至今共有11,163名確診或疑似病人康復出院；現時共有133名確診病人分別於20間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有9人情況危殆，3人情況嚴重，其餘121人情況穩定。目前公立醫院已啟用1,197間負壓病房，合共651張負壓病床，使用分別率為61%及71%。

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記者：洪芷晴