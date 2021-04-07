【源頭不明】2宗源頭不明個案均涉屯門居民　包括41歲男於中環會德豐大廈工作

▲ 本港今日再錄得感染源頭不明個案。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日(7日)新增8宗確診個案，6宗輸入個案，餘下2宗本地個案中，有宗涉及感染源頭不明，屬事隔一天後再有感染源頭不明個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞見記者交代疫情。

今日新增2宗本地個案中，至今感染源頭仍不明，涉及一名41歲男子，居屯門山景邨景富樓高座，於中環會德豐大廈14樓工作，3月29日有咳嗽，4月4日頭痛求醫，獲建議後翌日接受檢測，4月1日最後上班，14名同事需要檢疫。

患者確診前曾訪多處，包括於4月3日曾海運大廈玩具反斗城，亦曾訪旺角信和中心買遊戲；上班期間到過中環萬邦行大家樂及萬年大廈大快活進餐；3月26日曾與一名同事到士丹利街廿一堂午飯。

另一名本地不明個案涉71歲退休婦，同樣是居屯門區的友愛邨愛暉樓第3座，4月3日感到頭痛，4月5日檢測後呈陽性；平趙會與數名朋友於屯門政府合署對出空地晨運，間或亦會到友愛街市買菜，亦多次與家人及晨運人士到餐廳飲茶：

3月21日：屯門H.A.N.D.S彩晶軒

3月24日至28日及4月4日：與一名家人訪屯門H.A.N.D.S經典廚房飲茶

3月24、29、30日及4月1至3日：曾訪屯門H.A.N.D.S綠茵餐廳

4月1日至3日：屯門栢麗廣場明星金閣海鮮酒家

張竹君指，兩名患者居所都需強制檢測，亦會發出安心出行通知曾訪患者到過地方的其他人士。

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記者：陳正怡