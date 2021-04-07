【大步走】劉穎鏇感激爸爸陪讀劇本　Tiffany虛心接受批評：我想進步

▲ 劉穎鏇在《大步走》中展現出完美比例好身材。

2016年香港小姐亞軍劉穎鏇（Tiffany）參演劇集《大步走》，孭重飛演陳山聰及蔣志光戲中女兒雙雙（Belle）。劉穎鏇一雙長腿加甜美臉容昂成功吸引觀眾目光，不過率直她直言，對自己今次演出有很多不滿意，自覺本身有很多地方需作改善。年僅23歲的劉穎鏇十分虛心，前途無限。

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▲ 劉穎鏇在《大步走》中演陳山聰及蔣志光的女兒。（陳家瑩攝）

劉穎鏇虛心學習

劉穎鏇在現實生活中熱愛打籃球，今次在劇集《大步走》有不少跑步戲份，但對於愛運動的她原來也有一定難度：「本來以為OK啦，跑步很容易，但拍跑步同真正跑步是兩回事，因為跑姿好重要，要專程學習及訓練，也不是跑一小段就可以，要不停重覆地跑又要跑得靚是很難。」

今次的演出戲份甚重，Tiffany表示每天都有追看劇集演後檢討：「看回演出真的有很多不滿意的地方，原來演與看是兩回事，我也要從播出的片段中學習，提醒自己不要有口音及小動作。」

▲ 劉穎鏇在《大步走》中與羅天宇有感情線。（Instagram圖片）

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自小在美國成長的她，雖然已回流香港發展5年，廣東話不俗，但仍因外國口音腔調，有時令觀眾聽不清她的對白。

Tiffany也為此努力練習：「廣東話是有難度，尤其會不明白諺語及歇後語，可能要靠死背，是個新挑戰。我會靠日常生活說多點，有時爸爸也提點，像我在讀劇本時他會在旁教並把意思說一次。」

她又大方面對負評：「因為知道自己有問題，所以覺得觀眾的評論正確，也是我想進步的原因。爸爸媽媽也會告訴我不同人的評語，也會盡力教我調節語氣，知得愈多對我改善愈好。」

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兼讀大學進修壓力爆登

對事業有要求，Tiffany對學業前途亦同樣有要求。

早在2016年，她剛完成大學一年級課程，因參選港姐而暫停學業。「大學畢業」對她而言卻是人生非常重要的一個里程，於是2018年她重投學生身份，邊工作邊兼讀加州大學河濱分校與亞利桑那州立大學的工商管理系學士課程，並於2020年底畢業。

Tiffany就讀網上課程期間，正是拍《大步走》的尾段時間，她回憶當中辛酸：「初時決定讀書都很擔心，因為本來工作時間已不定時感覺很有壓力，也會睡不到覺。」

她形容自己素來是「緊張大師」：「會不停查看行事曆，每個Deadline都很緊張，因為要很清楚知道自己在做甚麼才安心，所以有時雖然不是很多事情做，但會自己給自己很大壓力。」

▲ 劉穎鏇面對批評虛心學習。（陳家瑩攝）

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完成大學課程

爸爸留在香港陪Tiffany，但媽媽就留在美國生活，繁忙的讀書工作生活也令Tiffany的媽媽感擔心：「媽媽很擔心，不停問：『夠唔夠瞓？有冇食飯？』所以我5年來每天都與媽媽視訊通話，分享生活的大小事，讓她感到放心。」

雖然是遲來的大學畢業，但Tiffany也終不負爸媽所望：「大學學位對我和他們都很重要，也是人生很重要的步驟，爸媽覺得我完成了便可安心做想做的事，追夢之餘也可以有Back up。收到畢業袍那天，媽媽穿上它然後與我Facetime，才知原來一個決定會令他們如此感動，令我亦很感動很安慰。」

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用工作成績報答父母

轉眼入行5年，事業與學業交錯的生活令Tiffany回流發展忙並快樂着，雖然從未想過走進娛樂圈，但亦感恩一路走來的經歷：「不覺得是花時間去適應行內生活，反而是每次的經驗讓我學會更多、更充實。身邊的朋友都覺得我成熟、踏實了很多。」

她續指：「雖然也會為錯過真實的校園生活感可惜，會想如果經歷了會發生甚麼呢？但相信人是永遠有好奇心，也提醒自己不是每個人都有實現夢想的機會，所以要好好珍惜，不要執著於失去的事。」

▲ 劉穎鏇父母非常支持愛女追夢。（Instagram圖片）

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孝順女報父母恩

自言成熟獨立了的Tiffany最想報答父母的養育之恩：「雖然爸媽不是要求我賺錢養家，但心態上給自己給自己壓力，因為是爸爸回港陪我，所以不想他出錢，我想衣食住行都可以自給自足及養到他，也堅持要負起此責任，也很想將來有好的工作成績給他們看。」

縱然目標遙遠，Tiffany仍落力向前邁進：「未到好成功好理想，但我知道是在走對的方向，不過仍有很多地方可以再進步，希望將來有更多劇集讓觀眾認識真正的我，把了解我的終點放在演技上。」路雖然很長，但只要有愛及信心，終可以大步走向目標。

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記者：陳家瑩

同場加映：姚子羚專訪