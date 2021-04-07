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【選舉制度】曾國衞：組織或煽動投白票等同操縱選舉　會研究法例規管

政治 16:18 2021/04/07

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政制及內地事務局局長曾國衞表示，組織或煽動投白票，等同操縱選舉。（網上截圖）

政制及內地事務局局長曾國衞表示，組織或煽動投白票，等同操縱選舉，因為選舉結果會因此受影響。他指出，目前的法例未能規管有關行為，當局將會研究法例規管。

曾國衞今在立法會一個委員會上表示，市民有選擇權選擇是否投票，但若有人組織或煽動投白票、不投票或投廢票等行為，「某程度上是嘗試操縱選舉」，當局會研究法例作適當規管，以符合人大常委會修訂《基本法》附件一及附件二符要求。

另外，政府提出修例，規定公職人員的宣誓要求，並列明區議員將要宣誓。修例後，律政司司長可在任何時候，以違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠特區」 的法定要求和條件為由，向立法會議員或區議員提出法律程序，又訂明 相關法律程序一旦開展，有關議員要被停職，直至法庭對訴訟有最終決定。被問及區議員於停職期間的薪酬如何處理，曾國衞表示，民政事務署正研究具體做法，並會按實際情況作適當的決定。

建築、測量及都市規劃界立法會議員謝偉銓關注，若區議員在訴訟期間缺席會議4個月，是否會根據《區議會條例》喪失議員資格。熱血公民立法會議員鄭松泰就關注，假如區議員在被裁定宣誓無效前辭職，是否不會被追討議員薪金。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光指，因被律政司挑戰資格而停職的區議員，不會視為缺席。

建制派立法會議員謝偉俊形容，有關修例「矯枉過正」，會致使律政司的權力過大，「立法會可以說是廢曬武功」，他憂慮議會日後監察政府的權力會變弱。曾國衞回應指，當局無意收窄議員的言論空間，強調律政司向議員提出訴訟的過程嚴謹，會有足夠的理據。

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記者：尹櫻霖

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