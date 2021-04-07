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【新冠肺炎】屯門友愛邨愛暉樓3座7旬老婦初步確診　昨午跌倒受傷入院經篩查檢測後呈陽性

社會 16:43 2021/04/07

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張竹君指，今日有約10宗初步陽性個案，大多屬輸入個案，其中一宗屬源頭不明。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情似有緩和之時，今日（7日）新增8宗確診個案，6宗是輸入個案，另外2宗本地源頭不明個案，另有約10宗初步陽性個案，大多屬輸入個案，其中一宗屬源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者是一名70歲女士，獨居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，由於她視力不好，主要留在家中，沒有病徵，家人每周會探訪她，亦有一名朋友每周末幫她煮飯，2名朋友和家人須檢疫。她昨日（6日）跌倒受傷入院，經院方篩查檢測後證實陽性結果。

她又指，這名患者與今日源頭不明確診者居住的單位相隔1層，但不屬同一座向，到場視察後發現兩個單位不相近，透過喉管或共月升降機感染機會不大，相信環境感染機會，與早前的個案不同，估計大機會是家人或探訪人士傳染給她。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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