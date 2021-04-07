【韓劇女神】韓國女星孔孝真41歲生日　IG曬凍齡母女合照激似兩姊妹

▲ 孔孝真41歲生日，在IG曬母女合照被讚凍齡。

有「韓劇女王」稱號的韓國女演員孔孝真，周日（4日）剛過41歲生日（韓國年齡42歲），她在IG罕有曬出母女合照答謝媽媽，卻意外因母親的凍齡外貌而引起大批網民熱烈議論。

▲ 孔孝真是知名韓國女星。（圖片來源：IG@rovvxhyo）

1980年出生的孔孝真剛在4日慶生，她在IG連續出post分享喜悅，第一張相中的她戴上一副印有「Happy Birthday」字樣的黑超，與插有「4」字紙塊的蛋糕合照，並寫了一句：「禮物、鮮花和蛋糕全都很感謝。」

之後她又上載另一張與媽媽在蛋糕前的合照，這次她脫下黑超，母女倆頭靠頭依偎，對著鏡頭笑得相當燦爛。藉著生日當天，她又向媽媽致謝：「謝謝媽媽生下我。」

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公開的母女照引起網民議論紛紛，大讚年屆42歲的孔孝真保養得宜之外，也感嘆媽媽外貌顯得相當年輕，留言盛讚：「女神竟然42歲了，應該是24歲才對吧」、「根本是親姐妹吧？」也有人好奇問媽媽究竟幾歲，又有人換說法稱讚：「女神家的基因果然強大！」

媽媽背後支持：不一定要結婚

其實這次不是孔孝真首次公開提到媽媽，去年6月她演出綜藝節目《帶輪子的家》時，就曾提到自己跟父母分開住，雖然單位只是樓上樓下距離，但媽媽不會來她那兒，父母也不會多過問她的生活，因為都知道她會做好。

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仍然單身的孔孝真提到，看見別人成家立室後，生活美滿的模樣很好，但仍覺得自己要在媽媽身邊，媽媽才不會孤獨。她又表示她媽媽不會刻意催婚：

媽媽說如果她是我，有可以做一輩子的工作，有做著類似工作的朋友，那就自己生活吧，沒必要一定結婚。

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4招凍齡保養秘訣

孔孝真從影以來，夥拍多個知名男星如rain、孔劉、張赫、蘇志燮、趙寅成、金秀賢、姜河那等等，有「男神收割機」稱號。

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而她在保養上，也自有一套心得：

每日敷一塊保濕面膜

飯後2小時進行30分鐘有氧單車訓練

每日規定必須喝兩公升水

非常愛喝含豐富維生素B群的乳酪，提亮膚色，減少黑色素產生

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責任編輯：羅嘉欣